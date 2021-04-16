В Тбилиси вооруженный мужчина взял заложников в банке

Фотобанк Moscow-Live / Крылов Антон

В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии в районе Авлабари и взял заложников, сообщает "Грузия-онлайн" .

Позднее заложники были освобождены в ходе спецоперации. "Нападавший задержан, заложники освобождены, никто не пострадал", - сказал глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. Его слова приводит "Спутник Грузия".

О требованиях нападавших информация не поступала. К месту происшествия были стянуты значительные силы полиции. Гражданских людей эвакуировали из опасной зоны, передает телеканал "Рустави 2" .

По предварительным данным, преступник удерживал несколько человек. Одна женщина была им отпущена сразу, а в здании оставались четверо - три сотрудника и охранник, передает РИА "Новости".

Филиал банка находится в здании, где ведутся ремонтные работы. Место преступления оцеплено полицией. Как заявляют очевидцы, выстрелов слышно не было.

Сотрудники правоохранительных органов закрыли и станцию метро "Авлабари", которая расположена рядом с банком. У банка появились бригады скорой помощи и бойцы спецназа, передает ТАСС.