В Лондоне умер 29-летний внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев. По предварительной версии, у него остановилось сердце. Другие подробности пока не сообщаются, передает РИА"Новости".

В конце прошлого года его приговорили к условному сроку за нападение на полицейского. Помимо этого суд обязал Айсултана продолжить лечение от наркозависимости.

В феврале 2020 года Назарбаев попросил политического убежища в Лондоне, заявив, что на него давила семья бывшего президента из-за того, что он "много знал о коррупционых схемах".

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Увлекался футболом и некоторое время назад пробовал играть за "Портсмут".

Его отца нашли мертвым в тюрьме Вены в феврале 2015 года. В 2007-м Алиева, крупного акционера Нурбанка, обвинили в похищении руководителей банка. По версии следствия, он требовал переоформить на себя их активы. Алиев скрылся в Австрии, где в 2014 году был задержан. Казахстан требовал его экстрадиции