В белорусском Гомеле в воскресенье простились с 25-летним Александром Вихором, умершем после задержания во время протестов.

На улице Октябрьской в Костюковке десятки венков, много цветов, сообщает агентство Tut.By. Утром у дома умершего в Костюковке (микрорайон в Гомеле) собралось не меньше 300 человек.

К пришедшим проводить сына в последний путь обратилась его мать. "Он не умер, он погиб", - сказала она.

Александр Вихор скончался ночью на 12 августа в гомельской туберкулезной больнице, он поступил туда в состоянии клинической смерти.Родные и друзья Александра утверждают, что он не участвовал в акции протеста и попал в руки силовиков случайно. Следственный комитет проводит проверку, уголовное дело не возбуждалось. В свидетельстве о смерти, которое только накануне выдали родным, указано, что "причина смерти устанавливается".

Ранее белорусские правоохранители заявили, что он умер от внезапного ухудшения самочувствия, а следователь объявил родным, что он скончался от передозировки наркотиками.

На похороны приехал Сергей Шоман - местный житель, который также был задержан 9 августа и видел Александра в отделении милиции, затем в суде и в автозаке. "Он был в сильном стрессе, волновался, все время обращался за медицинской помощью, на него никто не обращал внимания. Когда нас доставили из суда в СИЗО, он был очень болен, снова обратился за помощью, позвонил маме и папе. Затем полиция…обрызгала его перцовым баллончиком. Нас вывезли, его оставили одного в автозаке. Я только слышал, как они спрашивали: "Что с этим делать?", - рассказал Сергей Шоман.

Молодого человека, по словам его матери, задержали, когда он ехал к своей девушке 9 августа. В этот день в стране начались массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах. Родные искали Александра несколько дней, но так и не смогли получить никакой информации.

Накануне в Минске тысячи людей пришли проститься с Александром Тарайковским, участником акции протеста, погибшим в столице Белоруссии вечером 10 августа. Люди собрались на Пушкинской площади - месте гибели 34-летнего минчанина. При выносе гроба многие встали на колени.