Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев пообещал разобрать все случаи насилия над протестующими со стороны силовиков. Об этом он заявил на митинге в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, предает РБК.

"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - сказал Караев.

Он также заявил, что ядро митингующих в цепочках протеста финансируется из-за рубежа. "Парням платят 30 рублей (около 12,2 долларов), девушкам - 60", - добавил Караев. "Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", - считает глава МВДПри этом его отставка, добавил Караев, деморализовала бы личный состав.

Акции протеста в Белоруссии начались после завершения голосования на президентских выборах 9 августа, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, победил с огромным отрывом. Силовики разгоняли первые акции с применением спецсредств.13 августа, напомним, глава белорусского МВД извинился перед случайными прохожими, пострадавшими от действий ОМОНа. При этом он подчеркнул, что технология "цветных революций" предполагает вовлечение случайных людей. К тому времени в отделениях милиции находились более 7 тыс. человек.

С четверга начались протесты на белорусских предприятиях. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рабочих, которые выходят на акции, следует увольнять.