На перекрестке проспектов Победителей и Машерова возле стелы "Минск - Город-герой" собрались сторонники оппозиции. Их насчитывается несколько десятков тысяч, передает РБК. ТАСС сообщает, что на акцию протеста возле стелы собрались более 100 тыс. человек. Tut.by утверждает, что там уже собралось не менее 200 тыс. человек.

Участники митинга распределились по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы и воздушные шары.

Сотрудники правоохранительных органов ранее сняли оцепление вокруг стелы, что позволило митингующим занять место около нее. Участники акции скандируют лозунги с требованиями перемен в стране, отставки президента Александра Лукашенко и освобождения задержанных на акциях протеста.

Мобильная связь в месте проведения акции работает с перебоями. К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.

Колонна людей от Стелы начала движение по проспекту Победителей в сторону Немиги и площади Независимости.

В соответствии с официальными результатами выборов 9 августа, Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Задержано около семи тысяч человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно. С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

В воскресенье к стеле "Минск - город-герой", где проходит многотысячная акция протеста сторонников оппозиции, прибыла соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова.

"Это грандиозно! Белорусский народ - невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов", - сказала она журналистам. На вопрос о том, что намерена далее предпринять оппозиция, с учетом, что президент страны Александр Лукашенко не намерен уходить в отставку, она ответила: "Он нам уже не оппонент".

В протестной акции приняли участие жители Гродно. Они прошлись по улицам города от Советской площади к площади Ленина, держа 70-метровый бело-красно-белый флаг. В Гродно вышло более 10% населения.

На улицах протестуют против "бывшего президента" Гомель, Зельва, Ивенец, Молодечно, Мосты, Мозырь, Полоцк, Новополоцк, Кричев, Раков, Жодино, Лида, Логойск, Марьина Горка, Волковыск, Жабинка, Заславль, Дрогичин, Волковыск, Пружаны, Белоозёрск, Смолевичи, Сморгонь, Могилёв, Клецк, Костюковичи и множество других городов и населенных пунктов.

Белорусское государственное телевидение впервые показало протесты. В городах массово водружают национальные бело-красно-белые флаги.

Ранее на площади Независимости прошел провластный митинг, в котором принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Туда также приехали высшие должностные лица и руководители государственных органов, в том числе председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава администрации президента Игорь Сергеенко.

По официальным данным властей, в митинге возле Дома правительства приняли участие более 70 тыс. человек. Однако, по оценкам местных СМИ и корреспондента РБК, в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.