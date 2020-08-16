Фото: МВД Беларуси Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что в субботу были задержаны двое мужчин и женщина, которые, как утверждается, взорвали самодельное взрывное устройство около универмага "Беларусь"

Фото: МВД Беларуси

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило, что в субботу были задержаны двое мужчин и женщина, которые, как утверждается, взорвали самодельное взрывное устройство около универмага "Беларусь", сообщает "Интерфакс".

"Вчера в Минске около 17:00 на линию 102 поступило сообщение от граждан: рядом с универмагом Беларусь неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении МВД.

С помощью очевидцев подозреваемые были задержаны. "Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанес ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза", - говорится в сообщении.

Женщина, которая стала свидетелем произошедшего, сообщила полицейским, что видела двоих мужчин и женщину, которые могли быть причастны к взрыву. По ее словам, они скрылись в близлежащих дворах. Затем она, , чтобы помочь, села в машину правоохранителей, которые стали отрабатывать прилегающую территорию.

Спустя некоторое время, как сообщили в МВД, женщина увидела этих людей, опознав в них нарушителей. Одним из них оказался мужчина 1968 года рождения. Он оказал сопротивление при задержании, нанеся милиционеру несколько ударов по голове. Также он повалил сотрудника внутренних дел на землю и пытался выдавить ему глаза, сообщили в ведомстве.