Минувшей ночью провластная общественная организация "Белая Русь" анонсировала проведение в Минске, на площади Независимости мирного "митинга солидарности" в поддержку Лукашенко у Дома правительства на площади Независимости, передает ТАСС.

"На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - говорится в фейсбуке организации.

На площади находятся порядка 400 человек, некоторые держат в руках красно-зеленые государственные флаги Белоруссии. Остальные участники митинга, по всей видимости, сидят в автобусах, которые стоят на прилегающих к площади улицах.

Начало мероприятия пока откладывается.

Работников бюджетных организаций, по данным Tut.by, принуждают участвовать в мероприятии. "Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации", - пишет издание.

"Хотелось бы рассказать о факте принуждения к посещению провластного митинга завтра в 12.00. Мою родственницу из Хотимска под угрозой увольнения принуждают посетить данное мероприятие. Она работает в колхозе экономистом. На секунду, Хотимск находится в 450 км от Минска", - написала читательница портала.

"Нас также завтра попросили принудительно ехать на митинг. Желания нет. Но не хочется терять работу, которую я и так с очень большим трудом нашла. Я против действующего режима, и мне неприятно и больно от всего происходящего. И как поступить, я тоже не знаю", - написала читательница.

"В принудительном порядке работников пинского мясокомбината заставляют ехать в Минск, на митинг в поддержку АГЛ. Завтра из Пинска в 6 утра отправляется предварительно 6 автобусов. Работники горисполкома, сотрудники МВД, переодетые в гражданскую одежду, педагоги (в основном те, которые были в избирательных комиссиях, их запугивают тем, что при смене власти им светит тюрьма)", - рассказал еще один читатель.

"Военнослужащих в добровольно принудительном порядке "просят" прийти на шествие в поддержку АГ. На отказывающихся составляют списки", пишет военнослужащий.

Президентский кортеж после полудня прибыл к Дому правительства в Минске, где скоро должен начаться митинг в поддержку Александра Лукашенко. Впрочем, на лимузине в кортеже не было президентского штандарта, так что, возможно, самого Лукашенко внутри не было. Кроме того, машин сопровождения было меньше, чем обычно. Обстановка на площади спокойная, прибытие большей части участников митинга ожидается ближе к его началу.

Транспортные автомобили ОМОН и автозаки также прибывают к Дому правительства на площади Независимости.

Подъезжающие машины ОМОН останавливаются за Домом правительства и со стороны улицы Советская. Сама площадь Независимости обнесена металлическими ограждениями, через которые в ряде мест организован проход на митинг. Милиция тщательно досматривает всех прибывающих. Прессу пропускают через специальный проход со стороны улицы Советская.

К площади стягиваются наряды ОМОНа. Также сообщается, что в Минск направляются колонны автобусов, предположительно с участниками митинга, в центр города едет спецтехника.

На том же месте в 14:00 оппозиция объявила сбор участников марша "За свободу". Они требуют отставки президента и освобождения задержанных в ходе акций протеста.