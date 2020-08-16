palinchak / DepositPhotos Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к диалогу, отказу от насилия и уважению права в Белоруссии

palinchak / DepositPhotos

Папа Римский Франциск призвал в воскресенье к диалогу, отказу от насилия и уважению права в Белоруссии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Vatican News.

"Мои мысли обращаются к дорогой Белоруссии. Со вниманием я слежу за послевыборной ситуацией в этой стране и призываю к диалогу, отказу от насилия и уважению справедливости и права", - заявил понтифик, обращаясь к верующим и паломникам из окна Апостольского дворца в Ватикане.Он добавил, что вверяет всех белорусов защите Богоматери, царицы мира.

На площади Святого Петра в Ватикане присутствовали несколько человек с бело-красно-белыми флагами.

Папа Франциск также заявил, что помнит и молится по поводу многих драматических событий, происходящих в современном мире.

"Продолжаю молиться за Ливан и за драматические ситуации в мире, которые являются причиной страданий людей", - сказал он. Кроме того, понтифик призвал не забывать о проблемах, возникших из-за пандемии COVID-19 "во многих семьях, у которых нет работы, которые потеряли работу и у которых нечего есть"