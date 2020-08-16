В Офисе президента Украины отвергают заявление белорусского руководства о том, что украинская сторона якобы в приказном порядке настаивает на проведении повторных выборов президента в Белоруссии

leshiy985 / DepositPhotos Ранее в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости в Минске, заявил, что страны Балтии и "наша родная" Украина "приказывают" провести в стране новые президентские выборы, и категорически отверг такую возможность

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

В Офисе президента Украины отвергают заявление белорусского руководства о том, что украинская сторона якобы в приказном порядке настаивает на проведении повторных выборов президента в Белоруссии, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются исключительно Беларуси и внутреннего недоверия?", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Офиса президента в воскресенье.

Межгосударственные отношения, добавили в ведомстве, "это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок, так как независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра".

При этом в Киеве призвали Минск уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу, подчеркнув, что от этого зависит будущее не только государства, но и политиков. В заявлении подчеркивается, что "Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них".

"Несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - подчеркнули в Офисе президента Украины.

Ранее в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости в Минске, заявил, что страны Балтии и "наша родная" Украина "приказывают" провести в стране новые президентские выборы, и категорически отверг такую возможность, заявив, что в таком случае "мы погибнем как государство, как нация".

"Танки и самолеты в 15 минутах лета от наших границ. Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них - мы сорвемся в штопор", - сказал глава государства.