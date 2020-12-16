Космическое командование США выступило в среду с утверждением о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Как отмечается в заявлении на сайте командования, в Вашингтоне "обеспокоены" тем, что Москва "продолжает развивать и развертывать некоторые типы противоспутникового оружия наземного и космического базирования".

По информации Космического командования США, РФ провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата (DA-ASAT). Никаких деталей этих испытаний не приводится, отмечает ТАСС.

В заявлении американского военного ведомства также утверждается, что Россия разрабатывает два типа противоспутникового оружия - DA-ASAT, якобы способные уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, и системы космического базирования, которые испытывались в 2017 и 2020 годах.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, комментируя заявления командования американских космических сил, заявил на своей странице в Twitter, что уже проинформировал союзников по НАТО о подозрениях Вашингтона.

Он отметил, что проведение таких испытаний противоречит взятому на себя Россией обязательству не допустить превращения космического пространства в театр военных действий. "Если такое оружие будет использовано в оперативных целях, это приведет к загрязнению космоса и катастрофическим глобальным экономическим последствиям", - добавил Маршалл Биллингсли.

16 апреля Космическое командование США уже выступало с аналогичным заявлением. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала заявления командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Она также подтвердила готовность России обсуждать космическую деятельность с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.