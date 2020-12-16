Во Франции вынесен приговор соучастникам нападения на редакцию Charlie Hebdo

Суд в Париже вынес приговор обвиняемым по уголовному делу о нападении в 2015 году на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Двое из фигурантов осуждены на 30 лет лишения свободы, пишет Le Figaro.

Али Ризу Полата и Хаят Бумедьен признали виновными в соучастии в теракте. Обвинение просило для них пожизненное заключение.

Гражданина Франции турецкого происхождения Али Полата считают "главным связным" непосредственных исполнителей теракта, отмечает "Медуза". Он также помог террористу Амеди Кулибали достать оружие. А Хаят Бумедьен была подругой Кулибали. Следователи пришли к выводу, что она тоже сыграла важную роль в подготовке теракта. За несколько дней до нападения Бумедьен уехала в Сирию. Приговор ей вынесли заочно.

Также заочно осуждены братья Мохамед и Мехди Белхусин. Они тоже скрылись на территории Сирии. По одной из версий, братья погибли там в ходе боевых действий. Амар Рамдани получил 20 лет тюрьмы.

Всего по делу о теракте в редакции проходят 14 подозреваемых. Семеро подсудимых из 11 участвовавших в процессе не были в итоге обвинены в терроризме, а лишь в преступном пособничестве, пишет "Коммерсант".

Защита пыталась представить подсудимых как людей, которые действовали по недомыслию. Сами обвиняемые называли себя жертвой общественного мнения. По их утверждению, в связи с гибелью исполнителей теракта общество хочет отомстить "второму и третьему эшелону".

Напомним, 7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши открыли стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Там были убиты 12 человек, в том числе восемь журналистов и художников. Мотивом теракта была месть за карикатуры на пророка Мухаммеда на страницах журнала.

Братьев нашли и убили 9 января в ходе спецоперации. В тот же день был убит их сообщник Амеди Кулибали, который 7 января захватил заложников в кошерном супермаркете Hyper Cacher в Париже. Всего террористы убили 17 человек. Среди жертв были три сотрудника полиции.