ВСЕ ФОТО Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии"

Policía Nacional / Twitter Среди задержанных восемь россиян, два украинца, гражданин Казахстана и гражданин Алжира

Policía Nacional / Twitter Из-за "высокого иерархического положения" задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция

Policía Nacional / Twitter

Испанская Национальная полиция задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", говорится в сообщении ведомства. Полиция считает, что представители мафии проникли в госструктуры Испании и с помощью взяток обеспечивали себе защиту от уголовного преследования.

Среди задержанных восемь россиян, два украинца, гражданин Казахстана и гражданин Алжира, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции. Остальные задержанные - испанцы.

Подозреваемые входили в сеть, которая не только занималась отмыванием денег, но и совершала другие преступления, в частности пыталась подкупить чиновников и политиков в стратегических секторах, говорится в сообщении. Полиция сообщила, что члены группировки проникли в различные государственные учреждения и "глубоко укоренились" там. Это обеспечило им достаточную защиту от расследований полиции, и последнюю операцию пришлось проводить в состоянии строжайшей секретности.

Из-за "высокого иерархического положения" задержанных операция стала крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы, проведенным в Испании за последние десять лет, заявила Национальная полиция.

В ходе обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице было изъято 10 единиц огнестрельного оружия, включая штурмовую и снайперскую винтовку с глушителем, тысячи патронов, более 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 дорогих автомобилей. Также были заблокированы счета и имущественные активы на миллионы евро.

Расследование шло с 2013 года, когда было обнаружено, что "русская мафия" активизировала свою деятельность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из бывшего СССР.

"В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ибицы и которые через подставных лиц постоянно и систематически вкладывали иностранный капитал, полученный незаконным путем, в нашу страну", - говорится в сообщении.

Преступная группа вкладывалась в бизнес в Испании, в том числе в недвижимость, рестораны, дискотеки, гостиницы.

???? Detenidas 23 personas y desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso en la mayor investigación contra las mafias del este de #Europa realizada en nuestro país en los ûltimos 10 años



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В 2008 году началось другое дело о "русской мафии", действующей в Испании. Тогда полиция провела операцию, в ходе которой задержала нескольких россиян, предположительно связанных с "тамбовской" ОПГ. Власти считали их причастными к отмыванию денег на территории страны. Всего обвинения были предъявлены 26 россиянам, среди них был и депутат Госдумы Владислав Резник. По версии прокуратуры, они оформляли на фиктивные юридические лица недвижимость, купленную на доходы от преступной деятельности, в том числе контрабанды наркотиков и оружия.

В списке связанных с этим преступным сообществом фигурировали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, бывший замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Николай Аулов, экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков, глава "Сбербанка" Герман Греф, президент Уральской гор­но-ме­тал­лур­ги­чес­кой компании (УГМК) Искандер Махмудов, бизнесмен Илья Трабер, миллиардер Олег Дерипаска.

В обвинительном заключении испанские следователи утверждали, что в одной из расшифровок телефонных разговоров одного из главарей "тамбовской" ОПГ Геннадия Петрова якобы благодарят за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. В материалах дела также упоминаются десятки телефонных разговоров Петрова с бывшим замглавы ФСКН Николаем Ауловым, бывшим коллегой Путина по КГБ в Ленинграде и Петербурге, выдачи которого добивалась Испания. Однако фактически никто из вышеперечисленных чиновников не стал фигурантом дела о "русской мафии".

В 2018 году всех обвиняемых оправдали. Судьи пришли к выводу, что прокуратура не предоставила достаточно доказательств связей обвиняемых с криминальными структурами. В приговоре говорилось, что они могли не знать, что распоряжаются имуществом, имевшим криминальное происхождение, отмечает РБК.