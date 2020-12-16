Представителям белорусской оппозиции вручили премию Сахарова в Европарламенте

European Parliament Светлана Тихановская

European Parliament

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли на пленарной сессии ЕП в Брюсселе в среду вручил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год группе белорусских оппозиционеров, передает "Интерфакс".

"Это настоящая честь находиться сегодня рядом с вами в Европейском парламенте", - сказал Сассоли во время церемонии награждения, обращаясь к лауреатам ежегодной премии Европарламента.

Он отметил мужество и стойкость перед насилием белорусских оппозиционеров и их стремление жить в свободном демократическом государстве. "Это правда: Белоруссия больше не испытывает страха, - сказал глава Европарламента. - Ваша борьба также и наша борьба". На церемонии присутствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Премию от имени представителей белорусской оппозиции получила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Лауреатами премии имени Сахарова за 2020 год стали инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. В число белорусских лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, глава лишенного регистрации правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский, журналист и основатель телеграм-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским, Степан Путило и политик Николай Статкевич.

Находящихся под стражей лауреатов представляли их родственники: Николая Статкевича - жена Марина Адамович, Марию Колесникову - сестра Татьяна Хомич. Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич участвовала в церемонии дистанционно, сообщает Tut.by.

Средства от премии имени Андрея Сахарова пойдут на помощь пострадавшим белорусам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экс-кандидата в президенты Тихановской. "Это премия белорусскому народу, так что в любом случае все деньги пойдут на помощь пострадавшим и репрессированным", - пояснили там.

В своей речи на церемонии награждения Светлана Тихановская заявила о том, что содержащихся в заключении намеренно заражают коронавирусом. "Мы твердо намерены победить - и мы победим", - подчеркнула она.

Она напомнила об обстоятельствах гибели Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, а также о заключении под стражу журналиста Tut.by Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина в связи с разглашением информации о состоянии Бондаренко. Она упомянула дело гражданки Швейцарии Натальи Херше, осужденной на два с половиной года за то, что сорвала балаклаву с силовика, а также привела пример многолетней и неустанной борьбы с режимом активистки Нины Багинской. Всех этих людей она назвала бесстрашными.

По словам Тихановской, премия Сахарова по праву принадлежит всем белорусам, кто на протяжении всего этого времени отстаивает свои права и борется за демократию. Она заявила, что без свободной Белоруссии Европа также не может быть свободной, и призвала "помочь борьбе белорусов против режима прямо сейчас, а не завтра или когда-то в будущем".

Светлана Тихановская заявила, что единственное ее желание в этом году, чтобы все заключенные или вынужденные покинуть страну из-за их взглядов вернулись домой.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова вручается с 1988 года Европейским парламентом за вклад в борьбу за отстаивание прав человека, развитие демократии и верховенства закона. Размер награды составляет 50 тысяч евро. Ранее премия уже присуждалась белорусам: в 2004 году ее лауреатом стала Белорусская ассоциация журналистов, а в 2006 году ее удостоился оппозиционный политик и кандидат в президенты Александр Милинкевич.

В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал уйгурский экономист, защитник уйгурского меньшинства в Китае Ильхам Тохти, приговоренный в КНР к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме. Премию от его имени получила дочь Тохти. В том году фракция Европейской народной партии номинировала на премию российского оппозиционера Алексея Навального, но он не попал в шорт-лист.

В 2018 году награду присудили украинскому режиссеру Олегу Сенцову, находившемуся в то время в российской тюрьме по обвинению в терроризме. Он смог получить премию лично только год спустя, после освобождения в рамках обмена пленными между РФ и Украиной.