Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении четырех компаний из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов за содействие иранской компании Triliance Petrochemical в экспорте иранских нефтехимических продуктов, сообщило американское министерство финансов.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против четырех кампаний за содействие в экспорте иранских нефтехимических продуктов Triliance Petrochemical - компании, попавшей в санкционный список Минфина в январе 2020 года", - говорится в сообщении на сайте Минфина США.

Компания Donghai International Ship Management Limited обслуживала судно, которое перевозило нефтехимические продукты из Ирана в Китай, а Petrochem South East Limited помогала Triliance с платежами, отмечается в заявлении ведомства. И Donghai, и Petrochem базируются в КНР, передает "Интерфакс".

Компании Alpha Tech Trading и Petroliance Trading из ОАЭ выполняли функцию подставных фирм для Triliance в посреднических сделках по продаже нефтепродуктов.

Санкции для этих четырех компаний означают блокировку всех их имущественных интересов в США, если такие у них были. Американским гражданам запрещено сотрудничество с ними. Кроме того, сотрудничать с компаниями из санкционного списка Минфина США небезопасно для иностранных финансовых институтов - этим они сами рискуют попасть под санкции.