Алексей Навальный

Фото: Алексей Навальный / facebook.com Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", в том числе передало протоколы его допроса берлинской прокуратурой

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Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", в том числе передало протоколы его допроса берлинской прокуратурой.

"Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России", - заявил представитель министерства юстиции, которого цитирует DW.

По его словам, в распоряжении Москвы находятся все необходимые данные для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, ткани и одежды оппозиционера. Представитель министерства добавил, что Германия дала ответы на все запросы российской стороны, сделанные в августе и сентябре 2020 года, насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права.

При допросе берлинской прокуратурой в качестве потерпевшего Навальный "обстоятельно ответил на все вопросы, заданные российской генеральной прокуратурой", заявили в немецком Минюсте. Никакая медицинская информация России не передавалась. Врачей клиники "Шарите", где лечился политик, не были допрошены в качестве свидетелей, так как обязаны хранить врачебную тайну.

Представитель министерства юстиции ФРГ пояснил, что личные данные о состоянии здоровья жертвы уголовного преступления, согласно правовым нормам страны, подлежат особенно строгой защите, а Навальный не согласился на передачу этой информации российской стороне.

17 января оппозиционер намерен вернуться в Москву. Руководство аэропорта "Внуково", куда прибудет рейс Навального, под предлогом антикоронавирусных мер не разрешило журналистам снимать прилет политика, приравняв съемку к массовым мероприятиям.

По прибытии в Россию Навальному грозит задержание: в конце декабря ФСИН обвинила его в уклонении от контроля как условно осужденного по делу "Ив Роше" и пригрозила заменой условного срока реальным. Кроме того, ведомство объявило Навального в федеральный розыск. ФСИН заявила, что "предпримет все действия по задержанию" политика до решения суда о замене ему условного срока на реальный.

Кроме того, в конце декабря СК завел на Навального "и иных лиц" дело о мошенничестве с пожертвованиями граждан. По версии следствия, политик якобы потратил 356 млн рублей, предназначенные для его фондов, на личные цели - покупку имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

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. По версии следствия, из 588 миллионов рублей пожертвований, поступивших в связанные с оппозиционером фонды, 365 миллионов он потратил на личные цели.