Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 января коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело по факту его отравления

Фото: Adrian Grycuk / commons.wikimedia.org Алексей Навальный

Алексей Навальный / Facebook.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 января коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело по факту его отравления. Об этом оппозиционер сообщил в соцсетях, выложив копию документа.

Жалоба была подана еще 21 августа - через день после госпитализации Навального, в конце октября в нее внесли дополнения. Адвокат политика Ольга Михайлова рассказывала, что юристы требовали признать нарушение со стороны России статьи 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь") из-за препятствий в транспортировке Навального в Германию, а также указали на нарушение права на эффективное расследование.

ЕСПЧ дал жалобе приоритет. Суд предоставил юристам политика срок до 2 ноября, чтобы дополнить формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия расследования, объясняла Михайлова.

В конце октября Кировский районный суд Томска признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Алексея Навального. При этом судья в своем постановлении ни разу не упомянул имя оппозиционера, обозначив его как "лицо, претендующее на роль потерпевшего".

17 января Навальный планирует вернуться в Россию из Германии, где он с августа лечился после отравления "Новичком". В преддверии этого события полиция в Москве нанесла визит муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой, а также координатору штаба Навального Олегу Степанову, чтобы вручить предостережение прокуратуры о недопустимости "массовых мероприятий" в аэропорту Внуково. В Ленинградской области у координатора "Открытой России" Дмитрия Скурихина, который хотел встретить Навального в аэропорту, изъяли автомобиль.

По прибытии в Россию Навальному грозит задержание: ФСИН объявила его в федеральный розыск из-за того, что он не являлся на регистрацию как условно осужденный по делу "Ив Роше". Тот факт, что Навальный проходил реабилитацию в Германии после отравления, "не является основанием для неявки на регистрацию", заявили во ФСИН. В связи с этим ведомство просит заменить условный срок Навального на реальный.

Перед возвращением политика в Россию в Берлине сообщили, что федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса Москвы по делу об отравлении, в том числе передало протоколы допроса Навального берлинской прокуратурой в качестве потерпевшего. Правительство Германии надеется, что теперь российские власти "незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления" против Навального.