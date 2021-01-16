Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 января коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело по факту его отравления
Фото: Adrian Grycuk / commons.wikimedia.org
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 января коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело по факту его отравления Алексей Навальный
 
 
 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 января коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело по факту его отравления
Фото: Adrian Grycuk / commons.wikimedia.org
 
 
 
Алексей Навальный
Алексей Навальный / Facebook.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 января коммуницировал жалобу Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело по факту его отравления. Об этом оппозиционер сообщил в соцсетях, выложив копию документа.

Жалоба была подана еще 21 августа - через день после госпитализации Навального, в конце октября в нее внесли дополнения. Адвокат политика Ольга Михайлова рассказывала, что юристы требовали признать нарушение со стороны России статьи 2 Европейской конвенции по правам человека ("Право на жизнь") из-за препятствий в транспортировке Навального в Германию, а также указали на нарушение права на эффективное расследование.

ЕСПЧ дал жалобе приоритет. Суд предоставил юристам политика срок до 2 ноября, чтобы дополнить формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия расследования, объясняла Михайлова.

В конце октября Кировский районный суд Томска признал законным отказ в возбуждении дела об отравлении Алексея Навального. При этом судья в своем постановлении ни разу не упомянул имя оппозиционера, обозначив его как "лицо, претендующее на роль потерпевшего".

17 января Навальный планирует вернуться в Россию из Германии, где он с августа лечился после отравления "Новичком". В преддверии этого события полиция в Москве нанесла визит муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Юлии Галяминой, а также координатору штаба Навального Олегу Степанову, чтобы вручить предостережение прокуратуры о недопустимости "массовых мероприятий" в аэропорту Внуково. В Ленинградской области у координатора "Открытой России" Дмитрия Скурихина, который хотел встретить Навального в аэропорту, изъяли автомобиль.

По прибытии в Россию Навальному грозит задержание: ФСИН объявила его в федеральный розыск из-за того, что он не являлся на регистрацию как условно осужденный по делу "Ив Роше". Тот факт, что Навальный проходил реабилитацию в Германии после отравления, "не является основанием для неявки на регистрацию", заявили во ФСИН. В связи с этим ведомство просит заменить условный срок Навального на реальный.

Перед возвращением политика в Россию в Берлине сообщили, что федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса Москвы по делу об отравлении, в том числе передало протоколы допроса Навального берлинской прокуратурой в качестве потерпевшего. Правительство Германии надеется, что теперь российские власти "незамедлительно предпримут все необходимые шаги для расследования преступления" против Навального.