Хакеры, похитившие с серверов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) данные о вакцине против коронавируса Pfizer и BioNTech, не только выложили документы в даркнет, но и исказили часть информации, сообщается на сайте ЕМА

iceberg_dp / DepositPhotos В распоряжении киберпреступников оказалась внутренняя конфиденциальная электронная переписка о процессах оценки эффективности вакцин, датированная ноябрем 2020 года

BeeBright / DepositPhotos

Хакеры, похитившие с серверов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) данные о вакцине против коронавируса Pfizer и BioNTech, не только выложили документы в даркнет, но и исказили часть информации, сообщается на сайте ЕМА.

В распоряжении киберпреступников оказалась внутренняя конфиденциальная электронная переписка о процессах оценки эффективности вакцин, датированная ноябрем 2020 года.

"Перед публикацией часть корреспонденции была изменена злоумышленниками таким образом, что это могло подорвать доверие к вакцинам", - говорится в пресс-релизе. В ЕМА пояснили, что переписка была опубликована не в первоначальной форме, а с комментариями или дополнениями преступников, передает АР.

Кибератака на серверы ЕМА произошла в декабре. Спустя месяц агентство сообщило, что хакеры выложили конфиденциальные данные в Сеть. Итальянская компания Yarix, занимающаяся кибербезопасностью, обнаружила утекшие данные на известном в даркнете форуме с заголовком: "Поразительное мошенничество! Pfizer - зло! Поддельные вакцины!" Среди слитых файлов оказалась переписка, связанная с производством и маркетингом вакцины.

В компаниях Pfizer и BioNTech заверили, что их внутренние системы кибератака не затронула, и признаков утечки данных об участниках исследований нет. В ЕМА подчеркнули, что разрешение на использование вакцин дается только в том случае, если "доказательства убедительно показывают, что польза от вакцинации превышает любые риски вакцины".

Несмотря на острую необходимость как можно скорее сделать вакцины доступными для граждан, ЕМА "основывает любые рекомендации на силе научных данных о безопасности, качестве и эффективности вакцины, и ни на чем другом", подчеркнули в агентстве.

В декабре базирующееся в Амстердаме EMA подверглось резкой критике со стороны Германии и других стран ЕС за то, что вакцина против вируса не была одобрена в более короткие сроки. Агентство выпустило свою первую рекомендацию по вакцинам Pfizer и BioNTech через несколько недель после того, как препарат разрешили использовать в Великобритании, США, Канаде и других странах.

В начале января ЕМА рекомендовало для использования в ЕС американскую вакцину производства Moderna. Сейчас на рассмотрении агентства находится третий препарат, разработанный оксфордской AstraZeneca.

В ноябре компания Microsoft сообщила, что три группировки хакеров совершили кибератаки на семь международных фармацевтических компаний в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США, занимающихся разработкой вакцины от COVID-19. По данным корпорации, атаки совершали поддерживаемые государством хакеры из российской группировки Strontium, более известной как APT28 или Fancy Bear, а также из северокорейских группировок Cerium и Zinc (Lazarus Group).

Microsoft удалось заблокировать большинство этих кибератак, но некоторые все же оказались успешными. По данным Reuters, хакеры их КНДР организовали кибератаку на AstraZeneca.