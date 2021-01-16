Избранный президент США Джо Байден выдвинул ряд бывших сотрудников администрации 44-го президента Барака Обамы на ключевые посты в Госдепартаменте. Первым заместителем госсекретаря он предложил назначить Венди Шерман, которая при Обаме была замгоссекретаря по политическим вопросам, а также возглавляла переговорную группу США по иранской ядерной программе и участвовала в переговорах с КНДР по ядерному оружию и программам разработки баллистических ракет.

В пресс-релизе переходной команды Байдена-Харрис Шерман названа одним из ведущих дипломатов США. "За четыре года работы заместителем госсекретаря она побывала в 54 странах, занималась дипломатией на всех континентах и получила от президента Обамы медаль национальной безопасности за свои дипломатические достижения", - отмечается в сообщении.

На третий по значимости пост в Госдепартаменте - должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам - Байден выдвинул Викторию Нуланд, дипломата с 32-летним стажем, работавшую при пяти президентах и девяти госсекретарях обеих политических партий.

При Обаме Нуланд была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии и курировала вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств. В России она получила широкую известность в связи с Евромайданом на Украине: Нуланд лично встречалась с митингующими, раздавала им печенье и хлеб.

При Джордже Буше-младшем Нуланд была постоянным представителем США в НАТО. Она "обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов", говорится в сообщении переходной команды.

Заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам Байден предложил назначить своего советника по внешней политике и бывшего замминистра обороны Брайана Маккеона, с которым он вместе проработал более 25 лет.

Заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности предлагается назначить основательницу и исполнительного директора организации "Цветные женщины за мир, безопасность и трансформацию конфликтов" Бонни Дженкинс. В администрации Обамы она занимала должность координатора программ по снижению угроз в Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению оружия массового поражения.

На пост замгоссекретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека номинирована Узра Зея, имеющая более чем 20-летний дипломатический опыт на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Европе. С 2014 по 2017 год она была поверенным в делах и замглавы дипмиссии США в Париже. Отмечается, что своей работой Зея помогала "достичь беспрецедентного уровня двустороннего сотрудничества в области изменения климата, борьбы с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке и в России".

"Эта разнообразная и опытная команда... воплощает мое основное убеждение в том, что Америка сильнее всего, когда она работает с нашими союзниками", - прокомментировал Джо Байден. Избранный президент выразил мнение, что выдвинутые им кандидатуры, добившиеся ряда "самых значительных достижений в области национальной безопасности и дипломатии за последнее время, будут использовать свой дипломатический опыт и навыки для восстановления глобального и морального лидерства Америки".

На пост госсекретаря США Байден ранее выдвинул Энтони Блинкена, своего консультанта по вопросам внешней политики с 2002 года. В администрации Обамы Блинкен три года был заместителем госсекретаря. Ранее он занимал руководящие должности в сфере иностранных дел на Капитолийском холме, в Белом доме и Госдепартаменте.