Национальный центр кибербезопасности Великобритании в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19.

"Официальные лица в британских спецслужбах сообщили, что российские киберагенты пытались атаковать организации, занимающиеся разработкой вакцин против коронавируса", - говорится в заявлении центра, распространенном на его сайте 16 июля.

По данным британской стороны, за этим стоит группировка хакеров под названием APT29, которая атакует организации по всему миру. Также эта группировка известна под именами "Герцоги" или "Уютный медведь". По оценкам британских спецслужб, эти хакеры действуют под контролем российских спецслужб.

Эту оценку также поддержали американские и канадские разведслужбы: Центр безопасности коммуникаций (подразделение Минобороны Канады), министерство внутренней безопасности США, американское Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности.

Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является воровство интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики. В центре осудили "эти отвратительные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса", передает "Интерфакс".

Кроме того, центр кибербезопасности выпустил свод правил в области безопасности для организаций, занимающихся разработкой коронавируса, которые призваны защитить их от кибератак. Также он содержит рекомендации по выявлению киберугрозы и смягчения ее последствий.

Глава британского МИД Доминик Рааб сказал, что Великобритания собирается вместе с союзниками привлекать к ответственности тех, кто осуществляет кибератаки, подобные этой.

Он отметил, что "абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса".

Лондон обвинил РФ во вмешательстве в выборы

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также считает, что Москва пыталась оказывать влияние на прошлогодние выборы в стране. "На основании широкомасштабного анализа правительство (Великобритании. - Прим. "Интерфакса") заключило, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Рааба для британского парламента.

В частности, по его словам, "документы чувствительного характера, касающиеся соглашения о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены перед всеобщими выборами 2019 года и распространены в интернете через платформу социальной сети Reddit". "После того, как это не получило хода, были предприняты и другие попытки для продвижения в интернете материалов, незаконно полученных в преддверие всеобщих выборов", - отметил Рааб.

В его заявлении также отмечается, что британские власти ведут уголовное расследование в связи с "почти несомненными" попытками РФ вмешаться в выборы 2019 года. "Идет уголовное расследование, и в данный момент для нас было бы неподходящим говорить что-либо помимо этого", - отмечается в документе.

"Правительство сохраняет за собой право в будущем предпринимать ответные надлежащие меры", - также говорится в заявлении.

В то же время Рааб признал, что "свидетельств широкомасштабной кампании против общенациональных выборов в Великобритании нет". Однако он подчеркнул, что всякое вмешательство в британский демократический процесс неприемлемо.

Кроме того, министр высказался в поддержку заявлений властей Германии, обвинивших российскую сторону в кибератаках на Бундестаг в 2015 году.

Ранее в четверг комитет по безопасности и разведке Палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду, 22 июля.

Парламентский доклад о предполагаемых попытках России оказать влияние на британскую политику был подготовлен еще в ноябре прошлого года, но его публикацию неоднократно откладывали. За это премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона критиковали. Джонсон ознакомился с докладом еще в декабре 2019 года и формально разрешил его обнародование. При этом премьер-министр уверял, что у него нет никаких доказательств вмешательства России в британскую политику.

На выборах в декабре британские консерваторы по главе с премьер-министром Борисом Джонсоном получили наибольшее число мест в парламенте со времен успеха партии в 1987 году, когда кабинет возглавляла Маргарет Тетчер, передает радио "Свобода".

Отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились в 2018 году. Тогда Лондон обвинил Москву в причастности к химатаке в Солсбери. Там был использован нервнопаралитическое боевое отравляющее вещество семейства "Новичок" при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Российские власти обвинения отвергли. Москва также всегда отрицала обвинения о вмешательстве в выборы в других странах.