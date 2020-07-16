ВСЕ ФОТО Милиция в Минске задержала людей, пришедших к зданию Центральной избирательной комиссии Белоруссии, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube У здания Центризбиркома собрались сотни жителей Минска. Штаб Виктора Бабарико заявил, что предпримет все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов. "Мы убеждены, что это решение не имеет ничего общего с честными выборами", - говорится в заявлении

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube В очереди находилось более 2 тысяч человек, а сама она растянулась не менее, чем километр, сообщает правозащитный центр "Весна". К вечеру на площадь Независимости начали стягиваться сотрудники ОМОНа, автозаки и спецтехника

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / YouTube

Милиция в Минске задержала людей, пришедших к зданию Центральной избирательной комиссии Белоруссии, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатами в президенты оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

У здания Центризбиркома собрались сотни жителей Минска. Штаб Виктора Бабарико заявил, что предпримет все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов. "Мы убеждены, что это решение не имеет ничего общего с честными выборами", - говорится в заявлении.

В очереди находилось более 2 тысяч человек, а сама она растянулась не менее, чем километр, сообщает правозащитный центр "Весна". К вечеру на площадь Независимости начали стягиваться сотрудники ОМОНа, автозаки и спецтехника. В городе появились солдаты внутренних войск, несколько станций метро перекрыли.

По данным портала Tut.by, задержания начались после закрытия Центризбиркома. Милиционеры стали предупреждать через громкоговорители о том, что ЦИК работает до 19:00, и призывали всех разойтись. Затем людей начали уводить в автозаки. После закрытия ЦИК протестующие двинулись в сторону главного почтамта, чтобы направить жалобы почтой, но и он срочно прекратил работу. На вопрос, почему почта закрывается раньше времени, ответили: "Потому что".

Часть людей решили идти на Привокзальную площадь, чтобы отправить свои жалобы в ЦИК через круглосуточное отделение почты, но туда их не пустили, заявив, что пришло сообщение о минировании. В отделении погасили свет.

"Весна" сообщает о задержании 19 человек в Минске, в том числе сотрудников СМИ. Некоторых впоследствии освободили. Журналисту "Радио Свобода" Антону Трофимовичу разбили нос. Еще 8 человек были задержаны на акции протеста в Борисове, однако впоследствии четверо из них были освобождены. В Гродно возле остановки на улице Фомичева случайным образом задержали велосипедиста.

Во вторник вечером сторонники незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало вышли на центральную улицу Минска - проспект Независимости, к Кафедральному собору. Также в пикеты собирались жители спальных районов - Грушевки, Новой Боровой. Акции не имели конкретного центра сбора, при попытках милиции задержать демонстрантов те разбегались. В соцсетях сообщали о жестких задержаниях людей в районе Немиги и попытках отбить задержанных. Автомобилисты поддерживали участников акции сигналами, из-за чего милиция перекрыла ряд улиц. После 22:00 были закрыты отдельные станции метро, а на некоторых участках проспекта Независимости потушили фонари.

По данным на утро среды в Минске было задержано около 200 участников стихийных акций. Еще около трех десятков человек были задержаны в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах. Аналогичную цифру привели и в МВД. "Задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты - за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - заявила пресс-секретарь милиции Ольга Чемоданова.

Белорусская ассоциация журналистов также сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые работали на акциях. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов и активных участников акции 14 июля по статье 342 УК "об организации и проведении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиционеров".