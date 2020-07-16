SSilver / DepositPhotos Еще две страны обвинили Россию в краже данных о вакцине от коронавируса

SSilver / DepositPhotos

США и Канада обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцин от COVID-19. Агентство национальной безопасности (АНБ) США обвинило Россию в кибератаке с этой целью, аналогичное заявление сделал канадский Центр безопасности коммуникаций (Cyber Center), подчиняющийся Минобороны страны. Ранее аналогичное заявление сделали и британские власти.

В заявлении АНБ говорится о хакерской группировке APT29 (другие названия - CozyBear ("Уютный медведь") и The Dukes ("Герцоги")), которая связана с российскими спецслужбами. В США утверждают, что киберпреступники "могут похищать информацию и интеллектуальную собственность, связанные с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19".

Канадский Cyber Center утверждает, что вышеназванные хакерские группы ответственны за "эту злонамеренную деятельность и почти наверняка действуют как часть российских разведывательных служб".

В представленных канадской спецслужбой технических рекомендациях говорится, что APT29 использовал в 2020 году для кражи информации вредоносные программы WellMess и WellMail.

В четверг, 16 июля, с аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

В Кремле обвинения назвали голословными, передает РБК. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не имеет никакого отношения к взломам данных фармакологических компаний и не приемлет подобные обвинения.