ВСЕ ФОТО Африканское командование ВС США (AFRICOM) обвинило российскую группу наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в закладке большого количества противопехотных мин в окрестностях Триполи

United States Africa Command Africom сослалось на "проверенные фотографические данные", которые свидетельствуют о беспорядочном размещении замаскированных бомб и минных полей вокруг предместий Триполи до расположенного к востоку приморского города Сирт

United States Africa Command В AFRICOM заявили, что эти действия являются очередным нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии и угрожают жизням гражданских лиц, а сами взрывные устройства были завезены в Ливию непосредственно "вагнеровцами"

United States Africa Command "Поддерживаемая российским государством группа Вагнера демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственная тактика группы Вагнера продлевает конфликт и является причиной ненужных страданий и гибели безвинных мирных жителей. Россия в силах остановить это, но не хочет", - заявил генерал-майор Africom Брэдфорд Джеринг

United States Africa Command

Африканское командование ВС США (AFRICOM) обвинило российскую группу наемников из частной военной компании (ЧВК) Вагнера в закладке большого количества противопехотных мин в окрестностях Триполи. Africom сослалось на "проверенные фотографические данные", которые свидетельствуют о беспорядочном размещении замаскированных бомб и минных полей вокруг предместий Триполи до расположенного к востоку приморского города Сирт, сообщает DW.

В AFRICOM заявили, что эти действия являются очередным нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений Ливии и угрожают жизням гражданских лиц, а сами взрывные устройства были завезены в Ливию непосредственно "вагнеровцами".

"Поддерживаемая российским государством группа Вагнера демонстрирует полное пренебрежение безопасностью ливийцев. Безответственная тактика группы Вагнера продлевает конфликт и является причиной ненужных страданий и гибели безвинных мирных жителей. Россия в силах остановить это, но не хочет", - заявил генерал-майор Africom Брэдфорд Джеринг. Численность бойцов ЧВК Вагнера в Ливии оценивается в две тысячи человек.

В конце мая сообщалось, что из России в Сирию было ввезено не менее 14 самолетов МиГ-29 с закрашенной маркировкой. Впоследствии самолеты были доставлены в Ливию для поддержки генерала Халифы Хафтара в нарушение оружейного эмбарго ООН. По оценкам AFRICOM, самолеты активно эксплуатируются в ливийском воздушном пространстве, что еще больше осложняет конфликт в Ливии и повышает риск просчетов.

9 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что информация о воюющих в Ливии бойцах ЧВК Вагнера построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики.