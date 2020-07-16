В фешенебельной квартире на Манхэттене найдено тело венчурного инвестора, главы нигерийской транспортной компании Gokada Фахима Салеха.

Как сообщает CNN, Салеха нашла его сестра. Труп был расчленен, а его части, за исключением туловища, упакованы в сумки.

По данным источников телеканала, в понедельник вечером убийца вошел в здание вместе со своей будущей жертвой и ехал с ним в одном лифте. Это подтверждается и записями камер наблюдения. Лифт привез убийцу и жертву прямо в апартаменты. Там злоумышленник напал на 33-летнего уроженца Бангладеш Фахима Салеха.

Еще учась в старших классах школы Салех основал сайт PrankDial.com, на котором размещались записанные заранее телефонные розыгрыши. На нем он заработал более 10 млн долларов, передает "Интерфакс". В дальнейшем Салех создавал и продавал и другие сайты в период учебы в школе и университете Бентли.

Основанная Салехом в 2018 году компания Gokada занялась коммерческими перевозками на мотоциклах в Нигерии. Инвестировав 5 млн долларов, фирма наняла 800 водителей, выполнявших роль курьеров и таксистов, однако в начале 2020 года власти крупнейшего в Нигерии и во всей Африке города Лагос запретили такие перевозки, и бизнес Салеха оказался под угрозой.

Одним из недавних его проектов стала компания Adventure Capital, которая инвестировала в стартапы по совместному использованию частного автомобиля (райдшеринг или карпулинг) в Южной Америке и Азии.

В Бангладеш Салех инвестировал в транспортные компании Pathao, Jobike и Jatri, а также в игровую студию Alpha Potato. В Колумбии Adventure Capital инвестировала в компании Muvo и Picap, сообщает CNews.