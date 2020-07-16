pawopa3336 / DepositPhotos Сторонники членства в Евросоюзе победили на выборах в Северной Македонии

pawopa3336 / DepositPhotos

Сторонники членства в Евросоюзе победили на выборах в Северной Македонии

Правящая в Северной Македонии коалиция "Мы можем" во главе с партией "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ), лидером которой является Зоран Заев, взяла большинство мест на выборах нового состава 120-местного парламента страны, прошедших в среду 15 июля, пишет РБК.

По итогам обработки 90% голосов коалиция набирает 36,15% голосов, что гарантирует ее членам 46 из 120 мест в парламенте.

Всего два мандата уступила лидеру оппозиционная коалиция, возглавляемая партией "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство". Она набирает, по предварительным данным, 34,73%. Третий результат (11,5% избирателей) получила партия "Демократический союз за интеграцию", который отражает интересы местных албанцев. Всего в парламент прошло шесть партий.

По данным избирательной комиссии Северной Македонии, правом голоса на выборах обладали около 1,8 млн человек. Пройти выборы должны были 12 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на июль.

С 2017 года по январь 2020-го Заев был премьер-министром и ушел в отставку, чтобы прошли досрочные выборы в парламент. Он был одним из архитекторов Преспанского соглашения с Грецией, подписание которого закончило длившийся три десятилетия спор с Афинами из-за названия, препятствовавший вступлению Югославской Республики Македония в Европейский союз и НАТО. В марте нынешнего года Северная Македония стала 30-м членом НАТО, переговоры о вступлении в ЕС продолжаются.

Провести выборы досрочно Заев и его соратники решили после того, как Евросоюз отказался от начала переговоров о членстве Северной Македонии: против высказалась Франция - из-за недостаточного уровня борьбы с коррупцией. Заев назвал это решение ошибкой и решил доверить гражданам выбрать дальнейший политический курс на выборах.