Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля / Facebook Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны

idfonline / Twitter

Палестинские радикалы из сектора Газа вновь приступили в воскресенье к обстрелам приграничных израильских районов после четырехчасового перерыва. О возобновлении ракетных обстрелов сообщила армейская пресс-служба, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Times of Israel.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в районах, граничащих с сектором Газа, а также в поселках Нирим и Эйн-ха-Шлоша", - говорится в заявлении военных. Эти населенные пункты расположены в нескольких километрах от границы. Затишье длилось 4 часа, отмечает издание.

Группировка ХАМАС, ведущая ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, заявляет, что они будут продолжены. Усилия международного сообщества по восстановлению перемирия пока не привели к успеху.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары израильской армии по радикальным палестинским группировкам в секторе Газа продлятся "столько времени, сколько потребуется" для обеспечения безопасности страны.

Утром в воскресенье Израиль разбомбил дом одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и его брата, пишет NEWSru Israel. Людей в зданиях не было. Армейская пресс-служба заявила, что здание "использовалось в террористических целях".

Наносились также удары по тоннелям в Газе, используемым для хранения оружия и боеприпасов. Кроме того, боевая авиация израильской армии разрушила здание министерства труда в секторе Газа, еще одному ведомству причинен существенный ущерб.

В ночь на воскресенье палестинские группировки выпустили по Израилю, включая его центральные районы, более 100 ракет. По сообщениям израильских военных, большая их часть не достигла цели.

Самые интенсивные за последние годы обстрелы Израиля и удары израильских военных по Газе продолжаются с понедельника, 10 мая. По Израилю было выпущено более 2 тысяч ракет, из которых 1 150 было перехвачено, израильская авиация и артиллерия нанесли более тысячи ударов по сектору Газа. По последним данным, погибли более 150 палестинцев и 10 израильтян.

Группировка ХАМАС, управляющая Газой, не подчиняется власти Махмуда Аббаса. Она признана террористической в США и многих других странах Запада.