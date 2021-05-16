В Турции принято решение ослабить коронавирусные ограничения, сообщает в воскресенье посольство России в Анкаре

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В Турции принято решение ослабить коронавирусные ограничения, сообщает в воскресенье посольство России в Анкаре в Facebook.

"Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу", - говорится в опубликованном министерством внутренних дел Турции циркуляре.

МВД Турции снимает запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа.

Возобновляют работу дошкольные учреждения. В период нормализации разрешается регистрация браков без проведения свадебных церемоний.

Комендантский час в Турции продолжает действовать по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00. Под комендантский час не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью.

Спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, кальянные, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов остаются закрытыми. Рестораны продолжают работать только в режиме "на вынос" и "заказ на дом".