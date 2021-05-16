Шестьдесят человек получили в воскресенье травмы при обрушении трибуны в синагоге в израильском поселении Гиват-Зеев

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Шестьдесят человек получили в воскресенье травмы при обрушении трибуны в синагоге в израильском поселении Гиват-Зеев, сообщает газета The Times of Israel. По данным государственной радиостанции Kan, в тяжелом или критическом состоянии находятся не менее 10 пострадавших.

Предполагается, что под завалами трибуны никого не осталось.

"Инцидент не связан с экстремальными событиями последних дней в стране", - сообщил официальный представитель полиции Израиля Михэаль Зингерман.

"Трибуна обрушилась во время молитвы. На данный момент там нет тяжело пострадавших, есть пять или шесть пострадавших, чье состояние оценивается как средней степени тяжести, у остальных легкие повреждения", - сказал он.

В момент происшествия в здании синагоги находилось около 600 человек. В воскресенье иудеи начали отмечать Шавуот - или праздник дарования Торы.