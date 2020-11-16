МВД Турции открыло расследование в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу, сообщила в понедельник администрация турецкого мегаполиса. Это произошло в связи с его критическими высказываниями относительно планов строительства канала, который соединил бы Средиземное и Черное моря, передает "Интерфакс".

Ранее Имамоглу называл проект строительства нового канала "сумасшедшим проектом (Реджепа Тайипа. - Прим. "Интерфакса") Эрдогана".

Президент Турции, как сообщалось, аргументировал необходимость его реализации перегруженностью Босфора. Согласно проекту, оцениваемому в 75 млрд турецких лир (около 10 млрд долларов), западнее Босфора планируется прокопать Стамбульский канал.

Внимание турецкого МВД привлекли плакаты, которые начали появляться по Стамбулу после победы оппозиционера Имамоглу на муниципальных выборах. На этих плакатах, в частности, горожанам предлагается сделать выбор между Стамбулом и каналом. "Либо Стамбул, либо канал! Кому нужен Стамбульский канал?" - написано на плакатах.

В МВД Турции заявляют, что подобные плакаты идут вразрез со статьями Конституции Турции, в соответствии с которыми запрещено привлекать общественные ресурсы для проявления несогласия с "целостностью администрирования и политикой государства".

Критики проекта Эрдогана указывают на то, что строительство нового канала отрицательно скажется на экологии и даже увеличит риск возникновения землетрясений в районе Стамбула, где живут более 15 млн человек.