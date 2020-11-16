Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в 2006 году в Лондоне после отравления радиоактивным полонием, подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России на 3,5 миллиона евро

Стоп-кадр видео Голос Америки / Youtube.com До сих пор ЕСПЧ никогда не выносил решений о взыскании штрафных убытков. Также в иске содержатся пункты, связанные с оказанием психологической помощи и консультациями по преодолению травмы от потери супруга

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Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в 2006 году в Лондоне после отравления радиоактивным полонием, подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России на 3,5 миллиона евро. Марина Литвиненко требует 2 млн евро компенсации доходов, потерянных в связи со смертью мужа, и еще 1,5 млн, чтобы отразить серьезность нарушения своих прав, а также взыскать штрафные убытки с целью удержать Россию от дальнейших тайных убийств, пишет The Guardian.

До сих пор ЕСПЧ никогда не выносил решений о взыскании штрафных убытков. Также в иске содержатся пункты, связанные с оказанием психологической помощи и консультациями по преодолению травмы от потери супруга. Кроме того, Литвиненко просит судей вынести решение о значимости схемы целенаправленных убийств и покушений, предположительно совершенных российскими государственными агентами в Европе и на Ближнем Востоке.

В их числе упоминаются отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "Новичком" в Солсбери в 2018 году и гибель британки Дон Стерджесс, ставшей случайной жертвой того же нервно-паралитического яда. Юридические аргументы, представленные королевским адвокатом Беном Эммерсоном, который представляет Марину Литвиненко, переформулируют иск, впервые направленный в Страсбург в 2007 году.

"Если мы не сможем доставить в Лондон людей, совершивших это преступление... тогда кто-то все равно должен понести ответственность. Правительство России при Путине никогда не извиняется", - сказала Литвиненко в беседе с газетой, добавив, что для нее очень важно довести дело до ЕСПЧ и отстоять свои права.

Вдова бывшего офицера ФСБ отметила, что ей пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования отравления мужа. "Это было преступление, спонсируемое государством. Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и о Сергее и Юлии Скрипалях и лидере российской оппозиции Алексее Навальном. Это было химическое оружие, запрещенное средство поражения", - сказала Литвиненко (перевод InoPressa).

Правительство Великобритании сотрудничает с ЕСПЧ в сборе доказательств для оценки дела. Однако оно отказалось вмешиваться напрямую и поддерживать иск Марины Литвиненко, частично на том основании, что это может повлиять на рассмотрение судом британских дел в будущем. В числе тех, кто обратился к правительству Британии с просьбой о вмешательстве, - специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Каламар.

Британский МИД назвал убийство Александра Литвиненко "вопиющим и неприемлемым нарушением международного права". Мы привержены обеспечению правосудия в связи с гибелью Литвиненко, что было продемонстрировано обширным полицейским расследованием Великобритании и расследованием его смерти", - заявили в ведомстве.

Публичное расследование, итоги которого были обнародованы в 2016 году, показало, что к отравлению Литвиненко причастны бывший офицер ФСБ, ныне депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, которые были непосредственными исполнителями. А само преступление, вероятно, было одобрено президентом России Владимиром Путиным.