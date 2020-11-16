В ходе третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса mRNA-1273, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%. Об этом сообщается на сайте компании со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных, подконтрольного Национальному институту здравоохранения.

В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых приняли участие более 30 тыс. человек, заражение COVID-19 было выявлено на промежуточном этапе лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только 5 человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом ни у одного из пяти заболевших вакцинированных не было тяжелой формы заболевания, тогда как в контрольной группе насчитали 11 тяжелых случаев.

"Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме", - сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Сообщается, что большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных эффектов: большинство нежелательных явлений легкой или средней степени тяжести включали боль или покраснение в месте инъекции, усталость, боль в мышцах и суставах, а также головную боль.

В ближайшие недели Moderna намеревается подать заявку на использование новой вакцины в чрезвычайных ситуациях в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США. Moderna также планирует подавать заявки на получение разрешений на использование вакцины в глобальные регулирующие органы.

10 ноября стало известно, что власти Евросоюза заключат сделку с компаниями Pfizer и BioNTech на покупку до 300 миллионов доз вакцины против COVID-19. Представители Еврокомиссии (ЕК) заявили, что переговоры с Pfizer и BioNTech уже завершены. Ранее ЕК уже подписала контракт с AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson по поводу их вакцин и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac и Moderna.