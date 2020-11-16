Фото NEWSru.com Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta

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В министерстве иностранных дел Белоруссии прошла встреча с временным поверенным в делах Республики Польша в Минске Мартином Войцеховским, во время которой белорусская сторона призвала в кратчайшие сроки выдать ей двух основателей телеграм-каналов - Степана Путило и Романа Протасевича.

"Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича республике Белоруссия в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности", - сообщила в понедельник пресс-служба МИД.

В октябре суд в Минске признал основной оппозиционный телеграм-канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами. После этого МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из этого канала, передает "Интерфакс".

В ноябре Путило и Протасевич стали обвиняемыми по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Проект Nexta (читается как "нехта") начался в 2015 году как YouTube-канал, который запустил 17-летний белорус Степан Путило. Его отец - спортивный журналист и комментатор польского телеканала "Белсат" Александр Путило. "Белсат" позиционирует себя как первый независимый телеканал в Белоруссии: он вещает на белорусском и русском языке и активно освещает акции протеста, забастовки, выступления оппозиционных кандидатов. Путило-младший до недавнего времени также работал на канале - под именем Степан Светлов до июня 2020 года он вел развлекательную программу "Субъектив", писал Forbes.

Степан Путило с детства увлекался видеоконтентом. После школы он поступил в университет в польском городе Катовице, чтобы изучать организацию кино- и телепроизводства. По его словам, канал в YouTube он завел, чтобы "аккумулировать весь треш, который происходит в лукашенковской Белоруссии". Название канала объединяет два значения - поколение next (от англ. "следующий") и белорусское слово "нехта", то есть "кто-то". "Таинственный образ, кто-то из белорусов, кто думает так же, как и я", - объяснял Путило в интервью правозащитному сайту Charter97.

YouTube-канал Nexta, созданный для обзоров новостей недели в Белоруссии, публиковал политический контент в том числе для молодежи, которая не интересуется политикой. "Если ты не интересуешься политикой, то завтра политика заинтересуется тобой, а ты не будешь знать, что с этим делать", - говорил Путило.

В октябре 2019 года он опубликовал на канале документальный фильм "Лукашенко. Уголовные материалы", который набрал почти 3 млн просмотров. "Владелец 18 резиденций, двух боингов со странным стремлением к российскому престолу, который превратил жизнь белорусов в ад", - говорится о белорусском лидере в описание часового видео. В декабре 2019 года фильм был внесен в список экстремистских материалов белорусского министерства информации. К настоящему моменту его посмотрели почти 2,9 млн раз. Число подписчиков канала превышает 550 тысяч.

Telegram-канал Nexta Live Путило создал осенью 2018 года по совету друзей: в первый же день на него из YouTube перешли 2000 подписчиков. На информацию из канала, которая в основном состояла из пользовательского контента, стали ссылаться официальные СМИ. Корреспондентами проекта стали в основном жители Белоруссии, которые анонимно присылали новости. Путило "старался проверять" информацию и публиковать только то, что было подтверждено фотографиями или двумя источниками.

Впервые Путило оказался перед перспективой уголовного дела в 2018 году, тогда ему вменялось "оскорбление президента". Дома у матери Путило прошел обыск: поводом послужило обращение гражданки Белоруссии, которую возмутили заголовки роликов в YouTube-канале: "Лукашенко наглый??" или "ЛукаШЕРЛОК и беспредел". Спустя несколько месяцев дело закрыли.

Всего на Путило и главного редактора Nexta Live - 25-летнего Романа Протасевича - в Белоруссии заведено от четырех до шести уголовных дел суммарным сроком заключения до 25 лет, рассказывал Протасевич. Поэтому они не приезжают в страну и остаются в Польше). "Там статьи "разглашение гостайны", "оскорбление президента", "подстрекательство к массовым беспорядкам" и так далее. Сколько реально дел, мы не имеем понятия", - рассказывал Протасевич. По его словам, он сейчас курирует работу Telegram-каналов, а Путило сейчас занимается долгосрочными планами, YouTube и видеоконтентом.

Роман Протасевич несколько лет работал репортером в крупнейших белорусских медиа, последним из которых была радиостанция "Европейское радио для Беларуси". В конце января 2020 года Протасевич попросил политическое убежище в Польше после того, как развернул кампанию в поддержку владельца и главного редактора сайта by24.org Владимира Чуденцова, который также был причастен к проекту Nexta.

Чуденцова задержали на белорусско-польской границе в ноябре 2019 года: в его личных вещах была обнаружена марихуана. Его поместили в изолятор по подозрению в контрабанде наркотиков, сам журналист свою вину отрицал и уверял, что наркотики ему подкинули. Протасевич координировал сбор денег в поддержку Чуденцова, начал "информационную волну", освещая это дело. После этого Протасевич начал замечать, что у него начались проблемы со связью, возле дома "были все время непонятные автомобили". Однажды Роману позвонила мать и сказала, что в подъезде стоят неизвестные люди и, скорее всего, ждут его.

"Я понял, что это не просто так, и решил уезжать", - рассказывал Протасевич. В Польшу он поехал через Москву: "добирался туда на двух автомобилях, выключив заранее телефон".

Протасевич присоединился к проекту Nexta в 2019 году: всего в команде работают четыре человека. Помимо Путило и Протасевича, в Nexta работает человек по имени Ян, который рассказывает, какие фейки выпускают государственные СМИ. Имя еще одного сотрудника не раскрывается.

Отключение интернета во время выборов президента 9 августа было большой ошибкой властей, считает Протасевич. Из-за того, что связь блокировалась, всех белорусов, которые вышли на улицы, чтобы добиться перемен в стране, собрал работающий стабильнее всего Telegram, рассуждал главред о популярности канала Nexta Live. За день он набрал несколько сот тысяч новых подписчиков, а к середине августа их число достигло 2 млн.

Каждый день проект Nexta публикует фото, видео с протестов, а также информацию о том, как действовать во время политических акций и призывы выходить на них.