Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Primeminister.am Экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России Ми-8 и Ми-24 выполняют задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома Эребуни в н.п. Горис и Степанакерт, 14 ноября 2020 года

Минобороны РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе. "Я - должностное лицо номер один, которое несет ответственность за произошедшее. Здесь не может быть разночтений", - сказал он на пресс-конференции в режиме онлайн, которая опубликована на его странице в Facebook.

Пашинян добавил, что должен предстать "перед судом" армянского народа. Сам народ, по его словам, "должен знать обо всех обстоятельствах дела, должен быть диалог с военными, оппозицией, правительством". В то же время он исключил возможность подать в отставку. "В моей повестке есть только вопрос обеспечения стабильности и безопасности страны, других вопросов нет", - отметил он.

Пашинян рассказал, что к маю 2018 года, когда он пришел к власти, переговорный процесс прошел точку невозврата, в нем ясно вырисовывались контуры территориальных уступок без определения статуса, иначе говоря - "территории в обмен ни на что".

"Мы попытались изменить эту логику. Я попытался повысить нашу сопротивляемость, но нам это не удалось", - сказал глава армянского правительства, пояснив, что армянские ВС потерпели неудачу в Нагорном Карабахе из-за того, что воевали не только с армией Азербайджана, но и турецкими ВС и наемниками из стран Ближнего Востока.

"По итогам июльских боев [на северо-востоке Армении] стало понятно, что мы готовы к войне с армией Азербайджана. Однако основной причиной нашей неудачи была война с Азербайджаном, Турцией и террористами", - отметил он. Говоря о недавнем договоре о прекращении огня, Пашинян заверил, что договор останется в силе, хотя и является проигрышным для Армении.

По его словам, изменить положения документа можно было бы только при изменении военной ситуации. "Сегодня это нереально. Необходимо провести переговоры, потому что в документе есть положения, которые требуют комментариев, и лучшие предложения попытаемся реализовать", - сказал он.

Также премьер пояснил свой ночной пост о возвращающихся с фронта солдатах, которые "закончат споры со скулящими под стенами" армянами, за который Пашиняна уже обвинили в разжигании гражданской войны. По его словам, он хочет встретиться с военными, и не имеет в виду внутренний конфликт между соотечественниками. "Военный, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого", - уточнил он. Он добавил, что несколько сотен военных остаются пропавшими без вести, а по итогам поисков в стране может быть объявлен день траура.

Пашинян также потребовал, чтобы оппозиция республики дала гарантии об исключении возможности вооруженной борьбы во внутренней политике страны. "Я ожидаю, что оппозиция четко заявит, что исключает любую насильственную деятельность, подстрекательство к насилию (в том числе вооруженному) в своих дальнейших действиях. Это наконец положит конец напряженности, которая накапливалась в течение многих дней", - отметил он в публикации в Facebook.

Ранее Пашинян выступил с видеообращением к народу, в ходе которого подробно ответил на вопросы, возникшие после подписания соглашения о прекращении военных действий в Карабахе. Он заявил, что прекращения войны требовал в том числе Генштаб Армении, а продолжение войны грозило бы скорой потерей Степанакерта, Аскерана и Мартакерта, которые находились в тылу.

"После падения этих городов <...> более 20 тыс. наших солдат и офицеров оказались бы окружены войсками противника, перед перспективой гибели или плена. В этих условиях были бы неизбежны также падение областей Карвачара и Кашатаха, что привело бы к полной катастрофе", - заявил Пашинян.

Отставку в такой ситуации он назвал дезертирством и попыткой "оставить решение на плечи другого", тогда как само решение должно было быть принято как можно скорее. От идеи "посоветоваться с народом" также пришлось отказаться, чтобы сведения об обстановке не стали известны противнику. "Я обещал обсудить с народом варианты урегулирования карабахского конфликта, а этим документом предусмотрено не решение этого вопроса, а всего лишь прекращение военных действий. Вопрос Карабаха как не был решен, так и не решен сейчас. И в этом плане наши действия еще впереди", - заявил Пашинян.

Он признал, что в первые дни войны армянское руководство надеялось переломить ситуацию "привлечением новых ресурсов и сверхчеловеческими усилиями", однако все это привело лишь к сдаче без боя 7 районов, включая Шуши. Теперь же миротворцы должны обеспечить безопасность границ Карабаха, так что жители поселений, находящихся внутри линии расположения миротворцев, должны вернуться в свои дома, а власти Армении и непризнанной НКР сделают все, чтобы создать условия для возвращения к мирной жизни. В этом отношении окончательное решение карабахского вопроса и вопрос статуса Карабаха приобретают принципиально важное значение.

"Наша первостепенная задача - восстановление в Армении атмосферы стабильности и безопасности, что является единственной гарантией обеспечения власти народа. Призываю всех наших соотечественников не поддаваться на провокации и объединиться вокруг правительства, которое решительно настроено нести свою ответственность за вывод страны из этой ситуации, в то же время гарантируя, что никто не отнимет принадлежащую народу власть. Наша страна имеет будущее, и мы должны сделать все, чтобы этот сложный опыт стал важным краеугольным камнем этого будущего. Мы должны всей нацией вынести уроки из наших ошибок", - заключил Пашинян.