Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдавии, обходя Додона

Euronews по-русски / youtube.com После обработки 99,86% бюллетеней она набирает 57,63% голосов, у Додона - 42,37%, следует из данных на сайте ЦИК страны

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В Молдавии прошел второй тур президентских выборов, в ходе которого лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обошла действующего главу государства Игоря Додона. После обработки 99,86% бюллетеней она набирает 57,63% голосов, у Додона - 42,37%, следует из данных на сайте ЦИК страны. Центризбиркому Молдовы осталось обработать протоколы из-за рубежа.

ЦИК Молдавии официально объявит результаты голосования до 22 ноября. Окончательное решение о признании итогов выборов президента примет Конституционный суд до 5 декабря.

Явка во втором туре президентских выборов составила 52,78%. Согласно Кодексу о выборах Молдавии, чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей. Санду уже поздравляют с победой ее оппоненты. Главу государства в Молдавии выбирают на четыре года.

Первый тур выборов президента в Молдавии прошел 1 ноября 2020 года. Тогда явка составила 42,76%. По итогам голосования ни один из кандидатов в президенты не набрал половины голосов избирателей. Додон с результатом 32,61% уступил Санду, которая набрала 36,6% голосов. Тройку лидеров замыкал Ренато Усатый, осужденный в России за незаконный вывод денег из страны, он получил 16,90% голосов избирателей.

Санду занимала пост министра просвещения с 2012-го по 2015 годы, с июня по ноябрь 2019 года являлась премьер-министром Молдавии. Она выступает за восстановление хороших отношений с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом, тогда как Додон является сторонником стратегического партнерства и диалога с Россией.На пресс-конференции вечером 15 ноября Санду заявил, что им необходимо построить государство, которое будет защищать людей и заботиться о них.

"У нас очень много работы, чтобы выполнить то, что мы пообещали. Благодарю всех людей, кто вышел голосовать и поверил нам. Нам нужно единое общество. Нам нужно то, что нас объединяет. Это первое, что мы должны сделать после выборов", - приводит ее слова Sputnik Молдова.