Президент Армении Армен Саркисян заявил о необходимости провести в стране внеочередные парламентские выборы, а до тех пор передать управление страной правительству национального согласия.

"Мы проиграли как в навязанной нам войне, на поле боя, так и на дипломатической и международной площадках. Учитывая сложившуюся ситуацию, принимая во внимание общественные требования, очевидно, что во избежание внутриполитических потрясений проведение внеочередных парламентских выборов неизбежно", - говорится в послании президента Армении, опубликованном в понедельник. Его цитирует "Интерфакс".

По словам Саркисяна, в данном контексте единственным ответственным подходом может стать объективная оценка правительством и правящей политической силой своего потенциала, представление в кратчайшие сроки дорожной карты по срокам предполагаемых конституционных процессов, в результате чего станет возможным проведение внеочередных парламентских выборов. "До этого управление страной будет передано высокопрофессиональному правительству национального согласия", - отметил Саркисян.

По словам президента, он встречался с многочисленными представителями различных сфер общественной и политической жизни. "Абсолютное большинство участников встреч согласны в одном вопросе - отставка премьер-министра в соответствии с Конституцией или прекращение его полномочий и проведение внеочередных парламентских выборов", - отметил Саркисян. Он также добавил, что его предложения продиктованы общенациональными интересами.

Армения является парламентской республикой. Проведение внеочередных выборов предполагает отставку правительства и премьер-министра. Новое правительство и его главу выбирает парламентское большинство.

Ранее Никол Пашинян отказался уходить в отставку. По словам премьер-министра, это было бы похоже на дезертирство и попытку переложить ответственность за происходящее на плечи другого. "Наша первостепенная задача - восстановление в Армении атмосферы стабильности и безопасности, что является единственной гарантией обеспечения власти народа. Призываю всех наших соотечественников не поддаваться на провокации и объединиться вокруг правительства, которое решительно настроено нести свою ответственность за вывод страны из этой ситуации, в то же время гарантируя, что никто не отнимет принадлежащую народу власть", - сказал Пашинян.

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник подписал указ об освобождении с должности главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

"Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, освободить министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с должности", - говорится в указе, который цитирует пресс-служба президента.

Ранее в понедельник Мнацаканян попросил главу правительства Никола Пашиняна об отставке с поста главы МИД республики.

К военному поражению добавилась пандемия и гуманитарная катастрофа

Президент Армении Армен Саркисян признал тяжелую экономическую ситуацию в стране. "Раненная экономика перегружена огромными социальными проблемами. В результате большого потока беженцев (...) в Армению произошла гуманитарная катастрофа. Параллельно тяжелая ситуация с пандемией коронавируса", - говорится в послании президента, опубликованном в понедельник.

Президент Армении также заявил, что можно проиграть в сражении, но непозволительно проиграть как нация. Саркисян также призвал правоохранительную систему страны действовать исключительно в рамках закона.

"Обращаюсь к правоохранительным органам. Перед вами сегодня большая ответственность обеспечить в стране порядок, быть сильными, решительными. Ни одно отклонение от закона и законности, ни одно нарушение неприемлемо и непростительно. Призываю вас сохранять и соблюдать закон и законность", - сказал он.

В ночь на 10 ноября в Ереване начались протесты. Это произошло после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал соглашение капитуляцией Армении, а в самой Армении оппозиция восприняла договор как предательство национальных интересов.