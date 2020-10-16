Начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков в интервью телеканалу "Беларусь 1" пообещал гуманно применять оружие, в том числе огнестрельное, к протестующим. Участников акций протеста он при этом назвал аморальными, передает "Интерфакс".

"Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное, - сказал он. - И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие".

"Я видел все выборы, все протестные массы, которые были в 2001, 2006 и 2010 и 2015 годах. Таких аморальных и циничных лиц, которые участвуют в этом движении, я никогда не встречал", - сказал Карпенков.

Он пояснил, что среди "сторонников цветной революции" нет настоящих патриотов. "Бандиты, которые жгут автомобили и покрышки, нападают на правоохранителей с заточками и слезоточивым газом, угрожают расправой семьям несогласных с их правилами игры, не имеют ничего общего с мирным гражданским протестом - продолжил он. - И находиться в таком соседстве на митингах обычным гражданам опасно".

По словам Карпенкова, радикалы используют мирных граждан как живой щит. Он сравнил их с организованными преступными группами 90-х. Он считает, что они хотят "на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами, которых им щедро обещает [экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана] Тихановская, а также хотят заработать денег.

12 октября о готовности милиции применять боевое оружие заявил первый замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич. Пока силовики применяют дубинки, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Сначала люди выступали против фальсификаций на президентских выборах, а после жестких задержаний стали протестовать против пыток и насилия, требовать освобождения политзаключенных и отставки президента Александра Лукашенко.