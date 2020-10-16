Acefitt / Wikimedia Commons Европейское агентство по авиабезопасности одобрило возобновление полетов Boeing 737 MAX, приостановленные из-за катастроф

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Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало лайнер Boeing 737 MAX достаточно безопасным для возобновления полетов до конца 2020 года. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил исполнительный директор EASA Патрик Кай.

"Наш анализ показывает, что он надежный, и достигнутый уровень безопасности для нас достаточно высок", - отметил Кай. В настоящее время, по его словам, агентство проводит окончательную проверку документов перед подготовкой проекта директивы по летной годности, которую оно планирует выпустить в следующем месяце. В то же время разработка так называемого синтетического датчика, позволяющего усовершенствовать систему безопасности лайнера, займет от 20 до 24 месяцев. "Мы обсудили с Boeing, что с помощью третьего датчика мы сможем достичь еще более высокого уровня безопасности", - добавил Кай.

Программное обеспечение потребуется для следующей модели самолета, получившей название 737 MAX 10, и будет установлено на другие версии. Синтетический датчик, по мнению Кая, упростит работу пилотов в случае отказа одного или обоих механических датчиков. "Мы считаем, что в целом это хорошее развитие, которое повысит уровень безопасности", - подытожил он.

Между тем аналитики отмечают, что перед авиастроителями "по-прежнему стоит гигантская задача": помимо возвращения самолета в эксплуатацию, Boeing должен также изучить имеющиеся 450 самолетов MAX, которые ожидают поставки клиентам. На фоне очень слабого спроса на эти самолеты из-за пандемии коронавируса это почти неизбежно приведет к очень низким ценам на самолеты в следующие несколько лет.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте прошлого года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В октябре прошлого года тогдашний глава Boeing Дэннис Мюленбург признал, что Boeing допустил ошибки, и принес извинения семьям погибших в катастрофах. В компании также пообещали, что после возвращения в эксплуатацию Boeing 737 MAX станет одним "из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших".

В то же время президент американской Ассоциации профессиональных бортпроводников (APFA) Лори Бассани написала Мюленбургу письмо, в котором говорится, что, "очевидно, имелись серьезные недостатки в контроле над 737 MAX", а 28 тысяч бортпроводников American Airlines отказываются заходить в самолет, который может быть небезопасен.

В сентябре 2020 года Конгресс Соединенных Штатов возложил вину за две крупные авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом "серии фатальных технических ошибок инженеров Boeing и отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing", а также "слабого надзора FAA". Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу конгрессмены. Поэтому компания ставила на первое место производственные цели и сокращение затрат, а не безопасность полетов.

В настоящий момент некоторые авиакомпании, в том числе United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc., продолжают покупать новые самолеты, несмотря на резкое снижение спроса на пассажирские авиаперевозки, чтобы привлечь средства за счет последующей продажи их лизинговым компаниям.