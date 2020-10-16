Number 10 / Flickr Премьер-министр Великобритании в пятницу в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов

Number 10 / Flickr

Премьер-министр Великобритании в пятницу в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов. При этом, правда, Джонсон в очередной разт высказал надежду продолжить переговоры с ЕС о Брекзите в ближайшие дни, передает Reuters.

"Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный период, я должен дать оценку тому, что нас ждет. Учитывая то, что ЕС в последние месяцы, в основном, отказывался от по-настоящему серьезных переговоров..., я пришел к выводу, что к 1 января мы, скорее пойдем по "австралийскому" сценарию", - сказал Джонсон.

По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия - на принципах свободной торговли.

Джонсон пояснил, что саммит ЕС, продолжающийся в пятницу в Брюсселе, тоже не внушает ему оптимизма по поводу дальнейших переговоров по Brexit.Эмманюэль Макрон прокомментировал заявление Джонсона, отметив, что единственная сфера, где Соединенное королевство может одержать победу без сделки - это рыболовство. Вопросы рыбной ловли необходимо решить, если Великобритания хочет достичь торгового соглашения, подчеркнул Макрон.

Вопросы рыбной ловли являются важными для Франции, так как французские рыбаки ведут промысел в британских водах. Однако, по словам Макрона, главным приоритетом европейских лидеров является обеспечение справедливых правил конкуренции между Великобританией и ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но "не любой ценой".

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах. Однако стороны заявляют, что пока переговорный процесс очень далек до завершения, и остается масса нерешенных вопросов.

Ранее Лондон и Брюссель договорились, что между Северной Ирландией и Ирландией сохранится прозрачная граница. При этом имеющееся соглашение предусматривает возможность таможенных проверок грузов, прибывающих из Северной Ирландии в Великобританию.