LCI Неизвестный обезглавил человека в пригороде Парижа

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В результате нападения под Парижем в районе 17 часов (18 часов по Москве) был обезглавлен человек, ведется антитеррористическое расследование, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным газеты Le Parisien, убийство произошло в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин). Полиция обнаружила нападавшего рядом с телом, он вел себя агрессивно и угрожал ножом.

Также, по свидетельствам полицейских, на нем якобы был пояс со взрывчаткой. В итоге силовикам пришлось применить оружие. Нападавший застрелен.

Дело открыто по статьям "убийство в рамках террористической деятельности" и "террористическое преступное сообщество". В расследовании также участвуют спецслужбы.

Полиция рекомендует воздержаться от посещения района, где произошло убийство.

На место преступления выехал премьер Франции Жан Кастекс. Как сообщает Le Figaro, глава МВД уже связался с президентом Макроном.

Газета Le Monde выяснила, что убитый был школьным учителем, который объяснял детям понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим изданием Charlie Hebdo.