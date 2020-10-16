Иран пообещал отреагировать на снаряды из Нагорного Карабаха, "залетающие" на его территорию

Иран сообщил, что снаряды из Нагорного Карабаха попадают на его территорию, и пообещал принять меры, если такое повторится. "Безопасность и спокойствие иранских граждан в пограничных районах рассматривается как красная линия для вооруженных сил. Иран не останется равнодушным, если такие несчастные случаи повторятся", - говорится в заявлении министра иностранных дел страны Саида Хатибзаде, которые приводятся в Twitter Иранского правительства.

Всего с начала обострения ситуации в Нагорном Карабахе на территорию Ирана попали около 50 боевых снарядов. Накануне восемь снарядов с карабахской территории попали в иранские дома, пострадал один человек, сообщает "Интерфакс".

Тогда же газета Washington Post сообщила, что в ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, тела которых были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. Они были завербованы "поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии для борьбы с Арменией на стороне Азербайджана".

Родственники двух погибших заявили, что наемники отправились в Азербайджан из южной части Турции, а турецкие формирования пообещали им ежемесячную зарплату. По мнению газеты, гибель сирийских боевиков грозит втягиванием в конфликт внешних сил, в том числе Турции, и потенциально дестабилизирует стран-соседей, таких как Иран и Грузия.