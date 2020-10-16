Ереван заявил о тяжелых боях на юге Карабаха

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / YouTube Азербайджан заявляет о контроле над поселком Гадрут

Минобороны / Азербайджана

На южном направлении фронта в зоне карабахского конфликта, на границе с Ираном, продолжаются тяжелые бои, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. "С утра на юге и севере проходили тяжелые и упорные бои с применением артиллерии, БПЛА и авиации. Противник осуществил несколько попыток наступления, которые все были отброшены. Азербайджанским ВС не удалось захватить ни одной позиции", - цитирует "Интерфакс" заявление Ованнисяна на брифинге.

По его словам, "тяжелые и упорные бои продолжаются в настоящее время на южном направлении". "Противник применяет авиацию", - отметил Ованнисян.

В свою очередь омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян сообщил о новом обстреле Степанакерта со стороны азербайджанских военных. "Только что Степанакерт вновь подвергся обстрелу тяжелыми ракетами. Они продолжают бомбить город, а международное сообщество продолжает выступать с пустыми призывами и заявлениями", - написал Бегдарян в Twitter.

Тем временем ТАСС сообщил, что военные Азербайджана в настоящее время находятся у занятого в начале октября города Джебраил (Мехакаван) на южном направлении боевых действий и ожидают дальнейшего продвижения в Нагорный Карабах. Всего несколько километров отделяют Джебраил, где находятся военные, от Гадрута, который, по официальным сообщениям Баку, находится под контролем Азербайджана.

Журналистам разрешили работать, правда, только на въезде в Джебраил, где находится известный еще в советские времена родник "Дружба". В сам город не пустили - съемка там в привязке к местности может помочь противостоящей стороне при наведении артиллерии.

Оснований сомневаться в контроле азербайджанских вооруженных сил нет. На противоположной стороне горной долины на разрушенной стене видна надпись "Карабах - это Азербайджан".

В районе Джебраила также хорошо видно, с какими трудностями может столкнуться азербайджанская армия при дальнейшем продвижении к центру Карабаха. Если до города дорога идет по степной местности, затем переходящей в холмы, то дальше начинаются покрытые лесом горы, пусть и не очень высокие.