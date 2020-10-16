Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли

defensie.nl МИД Нидерландов вызвал посла РФ после остановки консультаций по авиакатастрофе в Донбассе

Valery Klepkin / wikipedia.org

Посол РФ Александр Шульгин был вызван в четверг в голландский МИД в связи с решением Москвы прекратить участие в консультациях с Нидерландами и Австралией по вопросам, связанным с катастрофой Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщил глава голландского внешнеполитического ведомства Стеф Блок в информационной записке парламенту. Текст записки приводит ТАСС.

"Кабинет министров крайне сожалеет об одностороннем решении РФ и подчеркивает свою приверженность продолжению переговоров с целью выработки решения, которое позволило бы компенсировать огромные страдания и ущерб, причиненные катастрофой рейса MH17, - отметил министр. - Сегодня мы вызвали в МИД посла России, и эта информация была доведена до его сведения". При этом Блок добавил, что Нидерланды "не исключают никаких вариантов для установления истины, достижения справедливости и привлечения виновных к ответственности".

Как предполагает голландская газета Trouw, отказ Кремля обсуждать с Нидерландами катастрофу MH17 является ответом на новые санкции Евросоюза, введенные 15 октября за использование химоружия при покушении на оппозиционера Алексея Навального. Реакция Москвы "ошеломила" руководство Нидерландов, которое пока не знает, как ему реагировать. Премьер-министр Марк Рютте, прибывший в четверг на саммит в Брюссель, сказал, что "очень разочарован" позицией России. А родственники погибших в авиакатастрофе назвали российскую реакцию "ножом, воткнутым в спину".

15 октября МИД РФ объявил о прекращении консультаций с Нидерландами и Австралией, отметив, что они не имеют смысла из-за недружественных шагов голландской стороны, которая, не дожидаясь даже промежуточных итогов работы, подала жалобу на Россию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Россия согласилась на проведение трехсторонних консультаций по всему комплексу вопросов, связанных с обстоятельствами крушения рейса МН17, исходя из того, что такие контакты будут способствовать установлению с опорой на факты истинных причин авиакатастрофы. Однако, отметили в МИД, "по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 года, а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших". Таким образом, указали в дипведомстве, "ответственность за срыв трехсторонних консультаций полностью лежит на официальной Гааге".

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.