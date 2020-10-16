Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен

The White House / YouTube Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ предложил продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год

Пресс-служба Президента России

В Вашингтоне сочли неудачным предложение президента РФ Владимира Путина продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год. Об этом, как передает "Интерфакс", заявил в пятницу советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен. "Сегодняшняя инициатива президента Путина продлить СНВ-3 без замораживания ядерных арсеналов - это обреченное на неудачу предприятие", - приводятся его слова на странице в твиттере Совета нацбезопасности США.

США, пояснил О'Брайен, предлагали продлить договор СНВ-3 на один год в обмен на замораживание на это время ядерных арсеналов и со стороны России, и со стороны США. "Это было бы выигрышем для обеих сторон, и, когда я встречался с моими партнерами в Женеве, мы полагали, что российская сторона хотела принять это предложение", - заявил О'Брайен.

Вашингтон рассчитывает, что Москва пересмотрит свою позицию по вопросу контроля над вооружениями с целью не допустить гонки вооружений, добавил О'Брайен. "Соединенные Штаты серьезно настроены в отношении контроля над вооружениями, что сохранить весь мир в безопасности", - говорится в его заявлении, распространенном Советом национальной безопасности США.

"Мы надеемся, что Россия переосмыслит свою позицию до того, как это выльется в дорогостоящую гонку вооружений", - подчеркнул советник президента.

Ранее на этой неделе спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон согласен на время продлить СНВ-3 при условии, что Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ предложил продлить действующий договор СНВ-3 без всяких условий на год. Путин в ходе этого совещания отметил, что прекращение существования ДСНВ-3 было бы весьма печальным событием с точки зрения контроля над вооружениями.

Глава российского государства поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться в ближайшее время получить от США "хоть какой-то внятный ответ". В США соглашение принято именовать Новым ДСНВ.

США и Россия подписали этот договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.