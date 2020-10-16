Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на национальную финансовую прокуратуру.

В 2018 году по этому делу Саркози уже предъявлялись обвинения в "пассивной коррупции", нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств. Сам экс-президент Франции в ходе четырехдневного допроса в 2018 года заявлял, что обвинен "без каких-либо вещественных доказательств - на основе заявлений Муаммара Каддафи (бывшего ливийского лидера), его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и (бизнесмена) Зиада Такиеддина".

После повторного предъявления обвинений Саркози снова заявил, что его оклеветали "убийцы и мошенники".

Расследование этого дела началось в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

В 2016 году по делу допросили бизнесмена и торговца оружием франко-ливанского происхождения Зиада Такиеддина. Он рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, руководил которым в тот момент Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму в 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе кабинета Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты, сообщает РИА "Новости".

Еще одним посредником, по версии следствия, был Тьерри Гоберт. 31 января 2020 года он был привлечен к уголовной ответственности за "преступную деятельность".

В конце ноября начнется судебный процесс еще по одному делу, по которому тоже проходит Саркози. В этом случае его подозревают в коррупции и незаконной слежке. По версии следователей, при посредничестве адвоката Тьерри Эрзога Саркози пытался получить от судьи Кассационного суда Жильбера Азибера некую конфиденциальную информацию и повлиять на ход судебного разбирательства.

Саркози ранее подозревался и в незаконном получении денег на финансирование избирательной кампании в 2007 году от совладелицы французской фирмы L'Oreal Лилиан Беттанкур. В 2013 году расследование было прекращено из-за нехватки доказательств.

Весной 2021 года Саркози также предстанет перед судом по обвинению, которое относится к его президентской кампании 2012 года. Политику инкриминируют превышение допустимого уровня расходов на предвыборную гонку.