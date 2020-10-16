06photo / DepositPhotos США отменяют запрет на полеты в районе Симферополя, введенные в 2014 году

06photo / DepositPhotos

Власти США приняли решение отменить запрет на полеты американской авиации в определенных зонах района Симферополя. Это следует из официального уведомления Федерального авиационного управления (ФАУ) США, опубликованного в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства. Его цитирует ТАСС.

"Данная поправка не продлевает запрет на выполнение определенных полетных операций в определенных зонах района полетной информации Симферополя <...> из-за изменения условий в воздушном пространстве и связанного с этим снижения уровня опасности для гражданской авиации США", - говорится в уведомлении. Запрет, введенный в 2014 году из соображений безопасности, истекает 27 октября.

"Хотя ФАУ ожидает, что РФ в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать [наличие] конкурентного поставщика аэронавигационных услуг, Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов. <...> Украина также продемонстрировала твердую приверженность осуществлению необходимых шагов для защиты гражданской авиации от угрозы неверной идентификации, связанной с продолжающимся значительным российским военным присутствием и возможностями вооружений на Крымском полуострове и в его окрестностях", - утверждают власти США. Они также отмечают, что "ситуация с безопасностью в районе полетной информации Симферополя стабилизировалась".

При этом вашингтонская администрация до 27 октября 2021 года продлила запрет на полеты в районы Днепра (бывший Днепропетровск). Свое решение американские власти объясняют сохранением потенциальной "опасности для гражданской авиации" в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.

Запрет на полеты в Крым и восточные районы Украины вводился ФАУ в несколько этапов с 2014 года. Как поясняло ранее американское ведомство, ограничения распространяются на "все пассажирские и грузовые авиакомпании США, а также летчиков с американскими лицензиями, за исключением тех, кто работает на иностранных перевозчиков".

С 2014 года действие данных запретов неоднократно продлевалось. Последний раз это произошло в октябре 2018 года. Тогда американские власти продлили ограничения на полеты в районы полетной информации Симферополя и Днепра, но с рядом послаблений, разрешив "в виде исключения" взлет и посадку в международных аэропортах городов Харькова, Днепра и Запорожья "при условии одобрения со стороны компетентных органов Украины и в соответствии с установленными ими условиями".