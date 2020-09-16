Постоянное представительство России при Евросоюзе в преддверии дебатов в Европарламенте задало европейским депутатам девять вопросов по отравлению оппозиционера Алексея Навального, заявив о "многочисленных несоответствиях".

"Есть ли хоть какое-то разумное объяснение мнимому решению российских властей отравить Алексея Навального с помощью боевого нервно-паралитического отравляющего вещества группы "Новичок", подпадающего под КХО [Конвенцию о запрещении химического оружия], в российском городе с полумиллионным населением, чтобы затем сделать все возможное для спасения его жизни и отпустить на лечение в Германию, где "Новичок" может быть идентифицирован?" - гласит первый вопрос.

В постпредстве также недоумевают, зачем бы российским властям травить Навального, "учитывая, что реальный уровень его популярности едва ли достигает 2%", по версии июльского опроса "Левада-центра". Речь, по всей видимости, идет о результатах опроса об одобрении органов власти и доверии политикам от 29 июля. Согласно ему, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 23%, что является самым низким показателем с 2017 года. При этом 17% заявили, что вообще никому не доверяют, а 33% затруднились с ответом. А мнения респондентов о том, в правильном ли направлении идут дела в стране, разделились примерно поровну: 40% заявили, что Россия движется по неверному пути, 42% - что дела идут в верном направлении. В июньском опросе "Левада-центра" Путин уступил Навальному в рейтинге личностей, вдохновляющих россиян 40-54 лет.

В третьем вопросе постпредство поинтересовалось, почему правительство Германии сопротивляется предоставлению "российским компетентным органам" результатов токсикологического анализа, проведенного специализированной лабораторией бундесвера, и не публикует их, если уверено, что политик был отравлен. Ответ Берлина, в котором говорится, что информация о состоянии здоровья Навального может быть передана только с его согласия, Москву не удовлетворил.

15 сентября глава российского МИДа Сергей Лавров в телефонном разговоре с немецким коллегой Хайко Маасом заявил, что Москва продолжает ждать реакции Берлина на запрос о правовой помощи, "прежде всего, в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного, всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации А.Навального".

Лавров призвал отказаться от "дальнейшей политизации" ситуации с Навальным, отметив, что Москву "не могут устроить ссылки на "независимость" органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А. Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие" с европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам "используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению" (цитаты с сайта МИД РФ). Отметим, что уголовное дело по факту отравления Навального ни в России, ни за рубежом не возбуждено.

В постпредстве России, обращаясь к Европарламенту, указали, что "некоторые лица", сопровождавшие Навального в поездке по Сибири, сразу же после случившегося с ним уехали в Германию. "Было ли это совпадением?" - задаются вопросом российские дипломаты. На "подозрительность" этого отъезда ранее ссылался и Лавров, заявивший, что сопровождающие политика "начинают потихонечку перебираться в Германию".

Навального, в частности, сопровождали его пресс-секретарь Кира Ярмыш, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров, юрист ФБК Владлен Лось, менеджер проектов ФБК Илья Пахомов (провластные СМИ и Telegram-каналы писали, что именно он передал Навальному злополучный стаканчик с чаем), оператор Павел Зеленский и Мария Певчих, которая, по данным "Медузы", является главой отдела расследований ФБК. На сайте Фонда в списке команды она не значится. Певчих постоянно проживает в Великобритании.

На прошлой неделе управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу заявило, что Певчих единственная из сопровождающих уклонилась от дачи объяснений в первый день госпитализации Навального 20 августа, а 22 августа улетела в Германию, в связи с чем опросить ее не представляется возможным. Провластные СМИ и пресс-служба компании "Конкорд" Евгения Пригожина распространяли информацию о том, что Певчих может быть причастна к отравлению Навального. "Медуза" выяснила, что за последние две недели правоохранительные органы с ней не связывались, хотя ее российский телефон постоянно включен. Ее ни разу не вызывали на допросы и опросы, она не получала никаких повесток.

Российские дипломаты назвали "очевидными" несоответствия в симптомах, токсикологическом анализе и диагнозе Навального, и задали вопрос, почему врачи из берлинской клиники "Шарите", где лечится оппозиционер, "избегают профессионального диалога" с российскими коллегами.

Ранее Федеральная врачебная палата Германии (BÄK) отклонила предложение президента Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля о создании совместной комиссии для изучения причин состояния Навального, объяснив, что BÄK не является следственным органом, к тому же, по германскому законодательству, только родственники имеют право инициировать дальнейшие обследования пациента. Супруга Навального Юлия категорично заявила Рошалю, что он не будет иметь никакого отношения к лечению ее мужа, выразив мнение, что Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет не помочь больному, а "выведать информацию и выслужиться".

В шестом вопросе Европарламенту постпредство РФ интересуется: "Почему заявляется, что химический боевой агент нервно-паралитического действия группы "Новичок" , а затем и Россией, при этом игнорируется тот факт, что в течение ряда лет специалисты из западных стран и соответствующих центров НАТО разрабатывали химические вещества, связанные с группой "Новичок"? Например, в США выдано более 150 патентов на боевое применение упомянутых химических веществ".

В следующем вопросе российские дипломаты спрашивают, почему по прибытии в Берлин Навального сопровождали в больницу "Шарите" полиция и "агенты спецслужб", а больница "была превращена в учреждение строгого режима" с чрезвычайными мерами безопасности задолго до появления информации об отравлении политика "Новичком". "Значит ли это, что Берлин знал то, о чем не знали ни Москва, ни Омск?" - говорится в обращении полпредства с очередным напоминанием о том, что в омской больнице ни одно из более 60 биохимических исследований "не показало признаков отравления".

Напомним, 23 августа телеканал ZDF со ссылкой на МВД Германии сообщил, что Навальный был доставлен к клинику "Шарите" в официальном статусе "гостя канцлера" Ангелы Меркель, что и позволило обеспечить ему круглосуточную охрану. После того, как Навальный вышел из комы, охрану в больнице, как писали СМИ, повысили до высшего уровня - "красной угрозы" из опасений нового покушения и попыток дискредитировать саму клинику.

В восьмом вопросе дипломаты требуют прояснить данные о бутылке с водой, на горлышке которой были обнаружены следы "Новичка". "Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что г-н Навальный использовал ее перед вылетом в аэропорту Томска. Если же он пил из нее до этого или на борту самолета, летящего в Москву, как она попала в Берлин?" По данным специалистов бундесвера, Навальный пил из бутылки уже после отравления. Главный редактор The Insider Роман Доброхотов в интервью "Настоящему времени", отвечая на вопрос о том, как бутылка попала в "Шарите", ответил: "Насколько я понимаю, Юлия Навальная много вещей Навального с собой увезла туда, в том числе какие-то вещи, которые были в гостиничном номере".

Последний вопрос, адресованный депутатам Европарламента, гласит: "Почему ни один токсиколог, гражданский или военный, и ни один врач "Шарите" не сделали квалифицированного заключения по делу (как это сделали российские врачи)?" В клинике "Шарите" с самого начала говорили, что вся информация о состоянии здоровья Навального обнародуется исключительно с одобрения его супруги. Кира Ярмыш также подчеркивала, что проверенные сведения о состоянии политика могут поступить только от врачей клиники или от самой Ярмыш. 15 сентября "Шарите" заявила РИА "Новости", что больше не будет отвечать на запросы журналистов о здоровье Навального и ограничится выпуском релизов.