ВСЕ ФОТО Boeing 737 MAX

nelsonart / DepositPhotos Место крушения Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, который разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты

Sutopo Purwo Nugroho / Twitter Boeing 737 МАХ 8 компании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Лайнер направлялся в Найроби и потерпел крушение через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек

EBC / YouTube

Конгресс Соединенных Штатов возложил вину за две крупные авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом "серии фатальных технических ошибок инженеров Boeing и отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing", а также "слабого надзора FAA". Об этом говорится в докладе Комитета Палаты представителей по транспорту и инфраструктуре, представленном в среду, 16 сентября. Доклад опубликован по итогам 18-месячного расследования.

Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу представители комитета. Поэтому компания ставила на первое место производственные цели и сокращение затрат, а не безопасность полетов.

Авторы доклада уделили особое внимание системе улучшения характеристик маневренности MCAS, которая, по данным расследований авиакатастроф, и стала ключевым фактором крушений, пишет DW. Активация системы происходит на основании сигнала одного единственного датчика, что является "недочетом проектирования", подчеркивается в документе. Кроме того, Boeing не классифицировал MCAS как критически важный для безопасности механизм, отмечают составители. По их словам, корпорация скрыла важнейшую информацию от FAA, своих клиентов и пилотов.

Ошибки в проектировании самолета упоминались и в предварительных результатах расследования, опубликованных в марте. Тогда же Конгресс подчеркнул, что чиновники FAA не выполнили свои обязанности по выявлению значимых проблем в области безопасности эксплуатации самолета.

Компания Boeing переживает кризис из-за модели 737 MAX после авиакатастроф с ее участием в Индонезии и Эфиопии - осенью 2018 года и весной 2019-го. В декабре 2019 года корпорация приостановила производство самолетов этого семейства, присутствовавших на рынке пассажирских авиаперевозок с весны 2017 года. Испытательные полеты в рамках повторной сертификации авиалайнера завершились в июле 2020-го, Boeing анализирует полученные данные.

В октябре прошлого года тогдашний глава Boeing Дэннис Мюленбург признал, что Boeing допустил ошибки, и принес извинения семьям погибших в катастрофах. В компании также пообещали, что после возвращения в эксплуатацию Boeing 737 MAX станет одним "из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших".

В то же время президент американской Ассоциации профессиональных бортпроводников (APFA) Лори Бассани написала Мюленбургу письмо, в котором говорится, что, "очевидно, имелись серьезные недостатки в контроле над 737 MAX", а 28 тысяч бортпроводников American Airlines отказываются заходить в самолет, который может быть небезопасен.

В конце января место Мюленбурга в Boeing сменили гендиректора, компанию возглавил Дэвид Кэлхун. Он заявил, что верит в будущее 737 MAX и заверил в том, что текущий бизнес-портфель позволит Boeing обеспечить финансовую ликвидность до возобновления эксплуатации лайнеров. Однако репутации компании был нанесен серьезный ущерб. В январе 2020 года (и еще до того, как разразился кризис авиаперевозок, связанный с пандемией коронавируса) Boeing впервые за 60 лет не получил заказов на самолеты.