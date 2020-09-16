Норвежский террорист с националистическими взглядами Андерс Брейвик, отбывающий наказание за убийство десятков людей в июле 2011 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении

Oslo politidistrikt / Flickr В тот же день он отправился на остров Утёйа, где открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Преступник убил 69 и ранил 66 человек, в основном подростков

Roberto Maldeno / Flickr

Норвежский террорист с националистическими взглядами Андерс Брейвик, отбывающий наказание за убийство десятков людей в июле 2011 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила в среду норвежской газете Verdens Gang его адвокат Эйстен Стуррвик.

"Я подал от его имени прошение об условно-досрочном освобождении", - сказал адвокат. Он добавил, что Брейвик имеет право на такое прошение.

Террорист также намерен судиться с государством за нарушение своих гражданских прав. К настоящему моменту Брейвик находится в тюрьме уже более восьми лет, передает ТАСС.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он отправился на остров Утёйа, где открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии. Преступник убил 69 и ранил 66 человек, в основном подростков.

В настоящий момент Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение, которое может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

Брейвик содержится в трехкомнатной тюремной камере, оборудованной компьютером (правда, без подключения к интернету) и телевизором. Также в его распоряжении есть игровая приставка. В то же время контакты заключенного с внешним миром сильно ограничены, его переписка по почте контролируется.

Террорист считает подобные условия содержания "отвратительными" и регулярно писал жалобы на них. Он, в частности, добивался смягчения условий содержания и возможности общаться с другими заключенными. Однако власти опасаются, что Брейвик может вдохновить их на теракты.

В апреле 2016 года окружной суд Осло частично удовлетворил иск Брейвика, признав условия его содержания "бесчеловечными". Однако спустя почти год апелляционный суд отменил это решение. В июне 2017 года Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика, оставив решение апелляционного суда в силе.