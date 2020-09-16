Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала детальный обзор случаев жестокого обращения белорусских силовиков с задержанными в ходе акций протеста после президентских выборов 9 августа. Как минимум в одном случае имело место изнасилование дубинкой, говорится в отчете организации.

Human Rights Watch поговорила с 27 задержанными в период между 8 и 12 августа, а также с очевидцами пыток, медиками и родственниками задержанных, изучила 67 видео и письменных свидетельств бывших задержанных и их родственников. Некоторых задержали как участников демонстраций, других просто хватали на улице или вытаскивали из машин.

Бывшие задержанные рассказали об угрозах изнасилованием, побоях, применении электрошока, длительном пребывании в стрессовых позах. Результатом такого обращения стали тяжкие телесные повреждения, включая переломы, выбитые зубы, рассечения мягких тканей и ожоги, черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, некоторым пострадавшим отбили почки. У многих есть справки и фотографии, подтверждающие полученные травмы. Шесть человек были госпитализированы. По меньшей мере у пяти человек на момент интервью еще оставались синяки, ссадины или гипс.

По словам задержанных, хуже всего с ними обращались в милицейских автобусах и автозаках. Людей набивали в тесные отсеки, предназначенные для одного человека, и держали там по несколько часов. В семи случаях омоновцы укладывали задержанных штабелями на полу, сопровождая это побоями и издевательствами.

30-летний программист Алесь рассказал, что подвергся изнасилованию дубинкой в милицейской машине 11 августа. По словам мужчины, это стало ответом на его отказ разблокировать телефон. Старший сотрудник ОМОНа, совершивший надругательство, также бил его кулаками и ногами по ребрам и лицу, раскрошив два передних зуба.

Алесь показал Human Rights Watch медицинские документы и фотографии, подтверждающие гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Спустя 17 дней после освобождения у него все еще оставалась обширная гематома вокруг глаза.

Еще семеро мужчин и две женщины заявили об угрозах изнасилованием со стороны омоновцев, в большинстве случаев это происходило в автозаке. В четырех случаях силовики в подтверждение серьезности угрозы разрезали мужчинам штаны.

18-летнему студенту из Минска Александру Бруханчику, задержанному с друзьями 11 августа, в микроавтобусе угрожали засунуть в задний проход гранату. Большинство собеседников HRW рассказали, что силовики хуже, чем с другими, обращались с людьми "нетипичной" внешности: с дредами, пирсингом и татуировками, мужчинами с длинными или крашеными волосами.

Бруханчику омоновец отрезал волосы, достававшие до плеч. Его и задержанных с ним друзей заставляли ползать по окровавленному полу микроавтобуса и избивали, Бруханчику сломали нос. В РУВД их жестоко избивали, применяли электрошокер и угрожали изнасиловать дубинкой.

По пути из Партизанского РУВД в следственную тюрьму Жодино силовики отрезали одному из задержанных дреды и пытались отрезать волосы молодому человеку, у которого они были покрашены в зеленый цвет.

По словам задержанных, у них отбирали лекарства, нередко игнорировали просьбы вызвать врача и в принципе отказывали в медицинской помощи. В сообщении HRW упоминается случай с неназванным молодым человеком, который в такой ситуации впал в кому и впоследствии умер. Вероятно, речь идет о жителе Гомеля Александре Вихоре.

35-летний строитель Александр Газимов, убегая от силовиков при разгоне протеста 10 августа в Минске, сломал ногу. В автобусе силовики нарочно наступали на эту ногу и угрожали ему изнасилованием, а в РУВД заставили стоять и уложили на пол только когда он начал терять сознание, при этом еще несколько раз ударили по сломанной ноге.

Против 40-летнего менеджера по продажам Сергея Мельянеца применяли электрошокер, что отражено в медицинских документах. Задержанных женщин били, хватали за волосы, угрожали им длительным сроком в тюрьме, где их "пустят по кругу". Одну женщину, которая не могла остановить рыданий, старший омоновец в автобусе облил водой. 24-летнему веб-дизайнеру Диане так туго стянули пластиковой стяжкой запястья, что они кровоточили.

Жестокое обращение с задержанными продолжалось в районных подразделениях внутренних дел и СИЗО. Иногда их прогоняли сквозь строй под удары кулаками, ногами или дубинками. Все задержанные мужчины и некоторые женщины говорили, что перед отправкой по камерам их на долгое время ставили на колени или лицом к стене "звездочкой" или с руками за головой или за спиной, в некоторых случаях стянутых стяжкой, либо клали на землю лицом вниз; в случае жалоб или попытки пошевелиться - били.

Украинского журналиста Константина Реуцкого его друга, правозащитного активиста Евгения Васильева, задержанных на проспекте Независимости 12 августа, в Советском РУВД заставили 17 часов простоять в стрессовых позах. По словам Реуцкого, омоновцы неоднократно били их и других задержанных кулаками и дубинками, когда кто-то пробовал шевельнуться или перенести центр тяжести.

В скандально известном СИЗО на улице Окрестина в Минске задержанных сначала их несколько часов держали во дворе в стрессовых позах, а в камеры, представляющие собой "бетонные коробки" без потолка, набивали по несколько десятков человек. На всех выдавали ограниченное количество воды.

С особой жестокостью силовики действовали при перевозке задержанных в изолятор на Окрестина и в следственную тюрьму в Жодино. Людей набивали штабелями в машины без окон и практически без вентиляции, часами держали в стрессовых позах и били, если те шевелились или жаловались. На въезде в следственную тюрьму Жодино автозаки стояли в очередях по два-три часа, раскаляясь на солнце.

Некоторые жертвы пыток просили врачей официально не сообщать о факте причинения телесных повреждений, как того требует законодательство, опасаясь мести со стороны властей.

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, комментируя информацию HRW, в частности, об изнасиловании задержанного, назвал ее фейком. "Изнасиловать в автозаке нельзя", - цитирует его Sputnik Беларусь. "Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции", - сказал Казакевич, добавив, что заявлений об изнасиловании от граждан не зарегистировано ни в правоохранительных органах, ни в медучреждениях.

В МВД заявили, что авторами и источником "угроз, оскорблений и клеветы" в адрес силовиков "преимущественно являются лица, имеющие криминальное прошлое, ведущие асоциальный образ жизни, склонные к совершению различных правонарушений".

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков в середине августа заявил, что "издевательств никаких не было". После этого арестованный звукооператор Владислав Соколовский, известный как один из двух "диджеев перемен", включивших песню Виктора Цоя "Перемен" на провластном митинге, рассказал, что Барсуков лично бил его в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что на Окрестина "получили те, кто бросался на ментов".

Действия ОМОНа он назвал спасением Белоруссии "от блицкрига". "Это их задача - стабилизация обстановки. Это их задача - удержать страну. Они нарушили закон? Нет. Единственное, что мне не нравится в этом… лежачего не бьют. Я с ними встречался, по-мужски, и говорю: "Ребята, я это не приветствую. Не надо. Лежачего не бьют", - заявил Лукашенко в интервью журналистам российских госСМИ. В том же разговоре он сказал, что на Окрестина попало много "урок", которые были "пьяные, обкуренные". По словам Лукашенко, он "ринулись" на силовиков, а еще "кому-то перепало". Часть задержанных, по его версии, имитировали побои после освобождения, а "некоторым девчонкам попы красили синей краской".