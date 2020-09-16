Прокуратура Болгарии объявила в розыск трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году, назвав их настоящие имена

Prb.bg Эмилиан Гебрев

Boyko Borissov / YouTube

Прокуратура Болгарии объявила в розыск трех россиян, обвиняемых в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году, назвав их настоящие имена. При этом отмечается, что "несмотря на эти процессуальные действия, существует препятствие для передачи лиц болгарским властям, поскольку существует правовое регулирование, запрещающее экстрадицию граждан России с территории РФ в другие страны".

"По запросу Софийской городской прокуратуры трое граждан России объявлены в международный розыск по линии Интерпола, с учетом собранной дополнительной информации, что они используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков - Egor Gordienko, Сергей Павлов - Sergey Lyutenko, Сергей Федотов - Denis Sergeev, прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции", - говорится в заявлении на сайте прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Георгий Горшков, он же Егор Гордиенко, работал под дипломатическим прикрытием в российском представительстве при ВТО в Женеве. Сергей Федотов также известен как офицер ГРУ Денис Сергеев, он засветился в Великобритании вместе с "солсберецкими туристами" Александром Петровым и Русланом Бошировым (настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига) перед отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Настоящие имена россиян, обвиняемых в покушении на Гебрева, установили The Insider и Bellingcat.

В прокуратуре сообщили, что в ходе досудебного производства было назначено 15 медико-биологических исследований различных образцов, взятых у пострадавших и с предметов, с которыми они контактировали. Научно-исследовательский институт криминалистики и криминологии МВД Болгарии установил, что ядом было фосфорорганическое соединение хлорпирифос.

Кроме того, в прокуратуре опровергли информацию о прекращении досудебного производства по данному делу. "Надзорные прокуроры, следственные органы и структуры СДВР, Министерства внутренних дел и Государственного агентства национальной безопасности приложили исключительные усилия для сбора и проверки доказательств, связанных с предметом доказывания", - говорится в сообщении. Уточняется, что производство по делу остановлено в связи с ожиданием запросов о международной правовой помощи, отправленных в разные страны. Некоторые из них связаны с установлением местонахождения подследственных.

Ранее бывший министр обороны Болгарии, а ныне эксперт в области национальной безопасности Бойко Ноев заявил, что власти Болгарии скрывают информацию по делу торговца оружием Емельана Гебрева, на жизнь которого было совершено покушение с использованием боевого отравляющего вещества.

Сам Гебрев не смог получить результаты своих анализов из лаборатории финляндского Института по проверке выполнения Конвенции о запрещении химического оружия (VERIFIN). По информации The Insider и Bellingcat, лаборатория не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли.

Ранее VERIFIN обнаружила в образцах Гебрева следы двух органофосфатов - боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия. К этой же группе фосфорорганических соединений было впоследствии отнесено вещество, которым пытались убить Сергея Скрипаля и его дочь.

Ноев считает, что следственным органам в Болгарии не дали возможности выяснить правду об отравлении оружейного бизнесмена, а расследование было остановлено "по договоренности с Россией". Он заявил, что Болгария отказалась от помощи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а прокуратура и МИД сделали все возможное, чтобы не использовать технические ресурсы ОЗХО. В прокуратуре Болгарии эту информацию также опровергли, сообщив о письменном ответе ОЗХО, авторы которого заявили, что повторный анализ проб, взятых у трех жертв, не нужен и что это создаст прецедент в их практике. Кроме того, лаборатория Verifin, в которой проводилась экспертиза, была сертифицирована самой ОЗХО.