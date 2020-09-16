Мария Колесникова

Виктор Бабарико / YouTube Оппозиция сформировала Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. К настоящему времени практически все члены его президиума либо задержаны, либо были вынуждены покинуть пределы республики

Координационный совет / Telegram

Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Белоруссии члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) УК РБ", - сообщили "Интерфаксу" в следственном комитете республики. Там отметили, что лидер оппозиции остается под стражей. Расследование продолжается.

В связи с предъявленным обвинением Марии Колесниковой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, передает ТАСС.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победителем на них официально был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%. Однако оппозиция не признала эти результаты, посчитав их сфальсифицированными.

Для подавления начавшихся мирных уличных выступлений были задействованы подразделения спецназа и внутренних войск. Силовики применили водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Несколько сотен человек пострадали и были госпитализированы. Позднее власти признали гибель трех человек. Один мужчина погиб непосредственно во время протестов (предположительно, его застрелили силовики), еще один скончался после задержания. Также в военном госпитале Минска скончался 43-летний житель Бреста Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время протестов 11 августа.

Около семи тысяч человек, включая случайных прохожих, были схвачены 9-11 августа сотрудниками правоохранительных органов и брошены в изоляторы. По пути к месту заключения, а также в самих изоляторах, в том числе на улице Окрестина, многие мирные граждане подверглись пыткам. Десятки пострадавших обратились в связи с этим в ООН. Есть и свидетельства об изнасилованиях задержанных, совершенных силовиками.

Жестокость силовиков привела к еще большей консолидации общества вокруг требования смены политического руководства. С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Белоруссии люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Оппозиция сформировала Координационный совет с целью осуществления мирного транзита власти в стране и проведения новых выборов президента. В него вошли около 50 человек. 19 августа Координационный совет сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра, бывший министр культуры и дипломат).

Александр Лукашенко отказался вести переговоры с советом, обвинив его членов в попытке государственного переворота. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Президент утверждает, что не допустит новых выборов даже под угрозой смерти, а членов Координационного совета оппозиции назвал "нацистами" и "черносотенцами", хотя среди них оказались представители культурной и политической элиты (например, экс-министр Павел Латушко).

К настоящему времени практически все члены президиума Координационного совета либо задержаны, либо были вынуждены покинуть пределы республики. 7 сентября была задержана Мария Колесникова. А 9 сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.

Адвокат Людмила Казак заявляла, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение, а обвинение считает абсурдным и политически мотивированным. Колесникова также пожаловалась в Следственный комитет на угрозы убийством, исходившие от похитивших ее милиционеров и сотрудников КГБ. Они говорили, что если оппозиционерка добровольно не покинет территорию Белоруссии, ее "все равно вывезут: живой или по частям".